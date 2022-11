Alexandre Guimaraes le pidió al América de Cali el regreso de este jugador campeón para el 2023

América de Cali actualmente ocupa el tercer puesto del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Y aunque parece muy difícil su clasificación a la final, los rojos todavía tienen la esperanza de hacer los nueve puntos restantes y clasificarse heroicamente para poder luchar por el título más importante del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, al interior del cuadro americano ya se comienza a pensar en lo que será la conformación de la nómina para la temporada 2023. Todo esto debido a que se habla de la salida de importantes jugadores del plantel, como es el caso del arquero venezolano Joel Graterol, que luego de dos temporadas y una liga ganada, dejaría a los escarlatas para buscar una oportunidad en el fútbol europeo.

Desde los directivos de América se ha manifestado que no se impedirá la salida de los jugadores que deseen continuar su carrera en el exterior, ya que el equipo se encuentra agradecido con ellos por lo que le dejaron a la mechita durante estos años. Por este motivo, el entrenador Alexandre Guimaraes ya le habría solicitado a la junta directa el reemplazo de Graterol para la próxima temporada.

Se trata del arquero brasileño Neto Volpi, quién actualmente juega para el Peñarol de Uruguay y ya estuvo en las filas del rojo en el año 2018 y 2019. En esta última temporada en el América, el portero fue dirigido por el actual entrenador Alexandre Guimaraes, con el que lograron salir campeones de la liga colombiana después de 11 años de sequía, dándole la estrella número 14 a los hinchas de la mecha.

“Más que un rumor es un chisme que me llevó y se puede convertir en realidad”, inició diciendo ‘Petiso’ Arango, uno de los periodistas deportivos más importantes del Valle del Cauca. Luego agregó: “Contado me han que además de pedir la renovación de Juan David Pérez, Alexandre Guimaraes le solicitó al América de Cali, específicamente a Tulio Gómez y Mauricio Romero, el regreso de Neto Volpi. Obviamente todo depende de lo que pase con Graterol. Que yo creo no continua”.

Según esta información, América y Guimaraes irían por un arquero que conoce la casa y la hinchada americana, para poder reemplazar al venezolano Graterol, que actualmente es uno de los jugadores más querido por los aficionados del rojo. Graterol llegó en 2020, casualmente, para reemplazar a Neto Volpi que se había ido al fútbol internacional. Los dos porteros extranjeros fueron protagonistas en el bicampeonato que consiguió hace poco tiempo la Mechita.

Ahora, tanto Tulio Gómez, máximo accionista del club, como Mauricio Romero, presidente de América, tendrán que ponerse en la tarea de intentar poderle cumplir la solicitud al técnico de los Diablos Rojos. Más aún cuando Guimaraes tomó el equipo en un momento que el club tenía una sanción de no poder contratar jugadoras, por lo que el director técnico tuvo que enfrentar el segundo semestre de 2022, con lo que le había dejado su antecesor Juan Carlos Osorio.

Además de la posible salida del arquero venezolano, en América se habla de la posibilidad de la partida de Diego Novoa, Carlos Sierra y Marlon Torres. Todos importantes jugadores de la actual plantilla escarlata, tres de ellos anteriormente campeones del fútbol colombiano. Por lo que el rojo tendrá que comenzar a buscar los refuerzos que reemplazaran estos importantes nombres para la temporada 2023.