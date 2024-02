Amaño de partidos sacude al FPC: “apostadores contactaron a jugadores para alterar resultados”, Carlos Antonio Vélez

“Son muy lentos para tomar decisiones y para los asuntos graves, las decisiones deben ser fuertes para poderlo parar. Con aguas tibias no se puede. Me gustaría que lo que es grave para nosotros, también lo sea para la dirigencia. Seguro con esa decisión, se acaban los fallos. Aquí solo nos dicen, qué pena, nos equivocamos”, precisó el dirigente, que además manifestó que la Federación Colombiana de Fútbol no le ha entregado los audios del VAR del encuentro en cuestión.

“Nos manifestamos porque no encontramos un proceder correcto. No solo por la insinuación evidente captada por las cámaras, para nosotros es un amaño presunto del partido. No pedimos condenas o responsabilidades. Estos hechos preocupantes no se deben convertir en eventos que se consideren normales o triviales. Deben investigarse por las autoridades”, dijo en aquel momento.