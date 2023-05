América se pronunció sobre el reemplazo de Alexandre Guimarães; resueltas las dudas

Entre los ocho mejores equipos de este primer semestre en el fútbol colombiano está el América de Cali. La buena campaña a lo largo de la fase regular les permitió asegurar su cupo con anticipación, ahora, tras el sorteo del pasado miércoles, se supo que su suerte es jugar por la final ante Millonarios, Independiente Medellín y Boyacá Chicó.

Estos cuatro equipos hacen parte del grupo B, denominado como el de la ‘muerte’ por el poderío de las tres escuadras históricas del balompié nacional. Los rojos durante la fase del ‘todos contra todos’ lograron buen resultado solo contra el onceno paisa a quien le ganaron, ante los boyacenses igualaron y ante los bogotanos cayeron goleados.

El equipo caleño sabe que a partir de ahora será un nuevo comienzo, por ello deberán revalidar lo que hasta ahora se ha logrado y de ser posible con título. Precisamente esa parece ser la exigencia a Alexandre Guimarães, actual entrenador del club, pues según lo que se ha conocido hasta ahora, el equipo no pretende hacer una renovación del contrato.

Tulio Gómez junto a su esposa y su mascota en el palco del estadio Pascual Guerrero - Foto: Instagram @tulioagomezg

La dirigencia, que se ha mostrado exigente, estaría esperando que el equipo llegue al menos a la final, para saber si se da el aval de la continuidad al entrenador de turno. Tulio Gómez, en conversación con Caracol Radio, señaló: “Es bueno porque hacía mucho rato no nos clasificábamos faltando dos fechas para terminar el todos contra todos, siempre en la última fecha estábamos ahí gateando”.

Al ser consultado sobre rumores de una posible búsqueda de nuevo entrenador, fue directo para resolver las dudas que surgieron: “¿Quién dijo duda? Estamos nosotros en los cuadrangulares, no podemos hablar quién llega y quién se va, terminamos este torneo y evaluamos todo, qué necesitamos, pero duda no hay... sería una falta de respeto con Guimarães”.

Guimaraes cumple su segundo ciclo con América. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque en este momento no mostró indicios de estar en busca de un nuevo estratega, sí afirmó lo dicho por la prensa días atrás. “Yo no estoy buscando técnico, cuando termine el semestre decidiremos qué va a pasar”, dejando abierta la posibilidad a que el actual entrenador conserve su cargo si logra los resultados esperados.

Además, el mencionado medio aprovechó para cuestionarle si sabía de acercamientos de otros equipos del fútbol colombiano al que hoy es su técnico. De manera clara, dio a conocer con qué dirigentes habló del tema: “Me llamó el presidente Méndez de Santa Fe y me dijo que no ha llamado a Guimaraés, que no lo ha pretendido para su equipo, esos son rumores”.

Jugadores de América de Cali celebran un gol ante Pereira en el Pascual Guerrero - Foto: DIMAYOR

Para finalizar y tras haber dado su testimonio sobre los temas más cruciales, habló de los rivales a los que se va a enfrentar en las finales: “Boyacá Chicó allá en Tunja es bravo, Medellín y Millonarios son favoritos. Nacional y Millonarios son favoritos y ojo con Águilas que viene jugando muy bien”. “Somos ocho los que queremos ser campeones, hemos hecho una buena campaña”, terminó.

Guimarães, quien es el gran interesado en saber su suerte, ha tocado el tema de su futuro, manifestando su deseo por seguir en el club. Sin embargo, rumores hablaban días atrás sobre un no convencimiento de toda la directiva que desde ya estaría buscando otro técnico e incluso ya tendría contactos con uno en específico.

Según el periodista Felipe Sierra, el equipo escarlata ya habría tenido acercamientos con el técnico del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo. Lo que busca el equipo es un cambio para la próxima temporada, pues la gestión de Guimarães según lo expuesto, no convencería del todo.

“Ya hizo contactos oficiales con Alejandro Restrepo para la siguiente temporada. Los diálogos continúan. Debería llegar a un acuerdo para rescindir porque tiene contrato hasta diciembre con Pereira”, afirmó el comunicador.