Antonio Casale armó otra polémica contra el DT de Envigado por el sonado autogol de la fecha 20

Las últimas fechas de la fase regular en la Liga BetPlay 2023-I dejaron varias imágenes para ver a detalle. Entre las más importantes de la decisiva jornada 20, estuvo el autogol que marcó un jugador de Envigado y que al final tuvo mucha trascendencia, pues para varios se trató de un gol orquestado para beneficiar a otros.

En defensa del jugador y la anotación en propia puerta, otros dijeron que solo se trató de un infortunio que tuvo el central Jhon Banguera. Dicha jugada le trajo al joven varios inconvenientes, algunos que ya trascendieron más allá del ámbito futbolístico y han puesto en riesgo su vida, junto a la de algunas personas de su círculo cercano.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre esos hechos de violencia e intimidación hacia el jugador que se transformaron en amenazas fue el entrenador del Envigado, José Alberto Suárez. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, señaló enfático que tanto su equipo como el jugador estaban libres de alguna culpabilidad.

Autogol de Envigado fue polémico en la definición de la fecha 20. - Foto: Fotos: Dimayor y Win Sports

Alberto Suárez un día después salió en defensa de su jugador al que le llegaron duras amenazas. - Foto: Dimayor

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea”. Junto a esto, pidió respeto absoluto hacia Banguera, quien según él, no hizo nada antideportivo: “Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”.

Junto a esto, el entrenador dijo que no solo se trataba de las afectaciones al jugador, sino también a su núcleo más cercano: “Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”.

Para terminar su defensa por Banguera, explicó las dificultades que tuvo el jugador para resolver en cuestión de segundos la acción por la que se le condenó: “El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”.

Al corte de esas declaraciones salió Antonio Casale, quien le refutó las críticas hechas por el técnico hacia la prensa: “Quiero ser muy claro, profesor Alberto Suárez. Repruebo cualquier manifestación de violencia, en este caso las tristes amenazas contra su jugador. Ahora, no sea oportunista, la culpa no es de los comentaristas, es de los violentos”.

Pasto 2x1 Envigado | Liga Betplay 2023-I



Segundo gol de Pasto 🤨 pic.twitter.com/8kykUn5MHx — ً (@JuniorHttps_) May 18, 2023

Todo parece indicar que lo que defendía Casale era su gremio, pues en algunas palabras de Suárez sintió que había señalamientos hacia sus colegas. Ante dicha respuesta del comunicador, muchas fueron las reacciones que se le vinieron en la cuenta personal de Twitter donde abrió un nuevo capítulo de la polémica por el mencionado autogol.

Antonio Casale puso en duda la legalidad del autogol de Envigado en la fecha 20. - Foto: Captura de pantalla: @casaleantonio y Dimayor

Además, dichas críticas le cayeron directo a Casale luego de haber puesto segundos después del sonado autogol: “¿Vieron el autogol de Envigado? ¿Lo vieron?”, como si desconfiara de que ese tanto hubiera sido marcado de manera legal y no orquestada para beneficiar a otro.

“Los comentaristas incentivan la violencia cuando no ejercen su labor con ética profesional. No se haga el desentendido”, le escribieron al periodista en Twitter. Entre otras reacciones a su afirmación, también dijeron: “Respete la integridad de un joven y su familia. Se nota qué nunca jugaste fútbol y mucho menos te tocó rechazar un balón que pica con efecto hacia afuera”.