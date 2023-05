Junior busca dar otro golpe en el mercado: está negociando por el regreso de uno de sus ídolos

La dirigencia del Junior de Barranquilla ya le ha dado la vuelta a la página de la Liga Betplay 2023-I y se enfoca en conformar un equipo competitivo para el segundo semestre, nuevamente bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.

Tras los malos resultados obtenidos en el campeonato y el escándalo protagonizado por varios jugadores, el conjunto tiburón tiene en mente dar otro golpe en el mercado que se sume a la continuidad de Juan Fernando Quintero, más allá de los rumores que lo relacionan con un regreso a River Plate.

El agente de Juanfer y la junta directiva del Junior han estado en contacto desde hace unos días, buscando dejar las cosas claras para lo que viene. El ‘10′ ha insinuado en redes sociales que quiere darse la revancha, pero necesita convencerse de tener un buen equipo para pelear por el título en diciembre.

Para nadie es un secreto que Junior tiene la chequera ‘caliente’ y esta vez no será la excepción. De acuerdo a Habla Deportes, la familia Char ha iniciado las conversaciones con Corinthians bajo la intención de traer de vuelta a Víctor Cantillo, volante que es considerado uno de los ídolos de la historia reciente.

Víctor Cantillo celebra un gol en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Cantillo tiene contrato con el Timão hasta 2024, por lo que la fórmula que ha puesto Junior sobre la mesa es un préstamo por el año y medio que le queda. Los brasileños están abiertos a negociar, pero solo contemplarían la operación si el club rojiblanco se compromete a hacerse cargo de su salario.

El oriundo de Ciénaga (Magdalena) se fue a Brasil en enero de 2020 y lo hizo para ser titular indiscutible, sin embargo, poco a poco ha perdido protagonismo y este año apenas ha jugado 5 partidos oficiales entre el brasileirao y el campeonato paulista.

Hace unos días fue mencionado por medios partidarios de Corinthians como uno de los transferibles para el mercado de mitad de año, situación que en Junior quieren aprovechar para reforzar la zona de volantes con un jugador de renombre y que ayudaría a reconciliar la relación con los hinchas, luego de un semestre para el olvido.

Teófilo Gutiérrez y Víctor Cantillo celebrando el título de liga en 2019 - Foto: NurPhoto via Getty Images

Víctor Cantillo con el trofeo de la Liga Betplay en sus manos - Foto: NurPhoto via Getty Images

‘Bolillo’ quiere refuerzos

El miércoles (17 de mayo), después de la eliminación, Hernán Darío Gómez destacó las cosas buenas que se hicieron para salir de los últimos lugares y llegar con opciones de clasificar, pero admitió que necesitan seguir trabajando para devolver a Junior al grupo de candidatos al título.

“Ya me he reunido con los directivos, el viernes me reuniré de nuevo y estaremos reunidos hasta que lleguemos a mejorar todo para el próximo torneo y no suframos tanto. Vamos a trabajar duro en este tiempo de eliminación que tenemos”, dijo al respecto de la planificación para el segundo semestre, que incluye la salida de algunos jugadores y movimientos importantes en materia de refuerzos.

El ‘Bolillo’ tiene la plena confianza de la familia Char, lo que implica que le asegurarán todas las herramientas para que convierta al equipo en un rival para Millonarios, Nacional y América, los grandes que tuvieron mejores estadísticas en este primer semestre.

El 'Bolillo' Gómez dando instrucciones en la línea - Foto: DIMAYOR

“Hay varias posiciones que vamos a cubrir, pero hasta que no lo hable con los directivos, no lo sacaremos a la luz. Cogimos el equipo muy atrás, queda uno triste porque había una posibilidad grande. Uno siente dolor, pero no dejamos que el Junior pierda la dignidad. El próximo torneo, reforzándonos un poquito, nos va a ir mejor”, dijo.

Cabe recordar que Gómez llegó a mitad de torneo a dirigir un equipo que había armado Arturo Reyes. “Cuando llegué, el equipo estaba en el puesto 20 y el estadio lleno. Uno siente dolor por la hinchada, Junior es en Barranquilla un sentido de amor y de alegría. Vamos a tratar de mejorar todas las posiciones”, completó.