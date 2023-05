Al presidente del Medellín se le fue hondo por criticar a los árbitros; le cayó durísima sanción

Daniel Ossa no salió bien librado en la última resolución del comité disciplinario.

Independiente Medellín encarará el inicio de los cuadrangulares finales bajo la lupa del comité disciplinario y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), todo por cuenta de las recientes declaraciones que dio su presidente Daniel Ossa y por las que fue sancionado con severidad en la última resolución publicada por la Dimayor.

Las palabras de Ossa datan del pasado 14 de mayo, en la rueda de prensa posterior a la victoria 1-0 del poderoso con gol de Edwuin Cetré. Después de la intervención del técnico Sebastián Botero, el dirigente tomó la palabra ante los medios de comunicación e hizo pública su queja contra el árbitro Éder Vergara y los asistentes del VAR.

La molestia del presidente se centraba en el gol anulado al DIM por una supuesta falta de Jhon Palacios, defensor del conjunto antioqueño, en la jugada previa al remate que acabó con la pelota en el fondo de la red.

Medellín venció al Pasto 1-0 en el Atanasio Girardot - Foto: DIMAYOR

Imágenes del partido entre Medellín y Pasto - Foto: DIMAYOR

Ossa se sentó en la conferencia visiblemente molesto e incluso le mandó un mensaje a la FCF para que revisaran la conducta de los jueces. “Sentamos una voz de protesta ante el arbitraje. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo en donde le saca medio cuerpo en el solo salto. Y con Edward López, que fue nuestro compañero, y que el cuerpo médico se preste para hacer toda esta payasada de ponerle hasta un vendaje en la cabeza”, dijo.

“Lo de hoy iba a ser una manipulación indebida. Muy mal el arbitraje de ese señor que no lo voy a nombrar (Éder Vergara). No se merece volver a pitar en el Atanasio ni en ningún estadio. El arquero quemando tiempo, las faltas que nos hicieron, mínimo tuvo que haber dos con roja en el Deportivo Pasto y este espacio lo utilizo para esto. Hubiéramos tenido riesgo de una catástrofe, la violencia también se genera desde el arbitraje. No estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje”, agregó.

Las declaraciones del presidente tuvieron gran repercusión en los medios, provocando que llegara a manos de los directivos del FPC. “Así que señores, si pueden hacer pública estas quejas, replicarlas, para que le llegue también a la Federación (FCF), que es la que maneja el arbitraje; no estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje, ¡horrible!”, sentenció.

Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín - Foto: Foto oficial e institucional del Deportivo Independiente Medellín

La respuesta del comité

Las palabras de Ossa no pasaron desapercibidas ante el comité disciplinario, que le pidió presentar pruebas y justificar sus palabras antes de emitir la decisión definitiva que consta de una multa de 34 millones de pesos y cuatro meses sin ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol profesional.

El comité considera que las declaraciones del presidente comprometían la buena imagen y la honra de varios de los sujetos pasivos” del fútbol colombiano, es decir, de la Federación, la Dimayor y los miembros de dichas instituciones.

Ossa será castigado por insinuar que el VAR “manipuló” las imágenes en contra de los intereses del DIM, fragmento que toman en la FCF como un ataque directo contra el árbitro Vergara, sus asistentes y la honestidad del fútbol colombiano.

Independiente Medellín antes del partido ante Pasto - Foto: DIMAYOR

“Pero además de lo expresado, deja sentada su posición expresando que “no estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje”, es decir, compromete la imagen de la Comisión Nacional Arbitral así como de la Federación Colombiana de Fútbol, al decir que no se hace nada para mejorar el arbitraje en el FPC cuando en su calidad de Presidente Ejecutivo conoce los escenarios primigenios como los asambleas, las diversas acciones que se vienen adelantando para tal fin”, completa la resolución.

El comité hace la sugerencia a los demás clubes del fútbol colombiano para que usen los canales dispuestos para este tipo de quejas y eviten una futura sanción de este tipo.