El arbitraje colombiano, en crisis: duras críticas desde varios equipos durante la fecha 19 de la Liga Betplay

Nacional, Medellín, Pasto y Equidad no estuvieron de acuerdo con varias decisiones este fin de semana.

La fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor en Colombia no solo dejó a Alianza Petrolera clasificado junto a Millonarios, Águilas Doradas, Nacional y América o el regreso a la victoria de Independiente Samta Fe tras tres derrotas consecutivas 5 por 0 al Huila, sino también un punto denominador en común: la queja de los equipos por los arbitrajes.

A propósito del equipo de Barrancabermeja que venció a Atlético Nacional 2 a 1 y redujo a tres el número de cupos para clasificar, Paulo Autuori timonel del verdolaga no se guardó nada sobre el arbitraje de Luis Suárez Tejada que sancionó junto a su equipo arbitral penal a favor de los locales en el Daniel Villa Zapata que dejó dudas en el entrenador brasileño.

“No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre del fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros, felicitaciones a Alianza y a mis jugadores”, indicó y agregó.

“Cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”.

El verde de Antioquia es tercero con 34 puntos detrás de Águilas Doradas y Millonarios que es el líder. Los antioqueños cierran el todos contra todo ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro y está obligado a ganar si quiere el punto invisible.

En el Estadio Atanasio Girardot, una jugada de gol anulada al equipo Deportivo Independiente Medellin y un penalti pitado en el último minuto a favor del equipo local en el juego vs. Deportivo Pasto, generó las quejas del arquero del equipo volcánico y del presidente del DIM, Daniel Ossa.

El directivo reprochó las decisiones tomadas por Eder Vergara.

“Sentamos una voz de protesta ante el arbitraje. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo en donde le saca medio cuerpo en el solo salto. Y con Edward López que fue nuestro compañero y que el cuerpo médico se preste para hacer toda esta payasada de ponerle hasta un vendaje en la cabeza”, dijo Ossa refiriéndose a la acción en la que John Palacios salta a la par con Edward López y le da un golpe con el codo antes del gol del central y puntualizó.

“Lo de hoy iba a ser una manipulación indebida. Muy mal el arbitraje de ese señor que no lo voy a nombrar (Éder Vergara). No se merece volver a pitar en el Atanasio ni en ningún estadio. El arquero quemando tiempo, las faltas que nos hicieron, mínimo tuvo que haber dos con roja en el Deportivo Pasto y este espacio lo utilizo para esto. Hubiéramos tenido riesgo de una catástrofe, la violencia también se genera desde el arbitraje. No estamos haciendo nada para mejorar el arbitraje”.

Diego Martínez también protestó contra el arbitraje. "Yo achico y los dos vamos por el balón, los dos vamos por la pelota y después la pelota me pega en la cara. Hago un achique normal, con los pies extendidos, pero el balón pega en él, en mí y luego en mi cara. Mira el entorno en el que estábamos. No vamos a culpar a nadie, pero siempre se favorece a la localía, a un equipo grande, el momento en el que estamos que es peleando clasificación. Así que me parece muy injusto lo que pasó hoy"

El compromiso terminó 1 a 0 con anotación de Edwuin Cetre al 90+10 tras un penal decretado.

Diego Martínez también protestó contra el arbitraje. “Yo achico y los dos vamos por el balón, los dos vamos por la pelota y después la pelota me pega en la cara. Hago un achique normal, con los pies extendidos, pero el balón pega en él, en mí y luego en mi cara. Mira el entorno en el que estábamos. No vamos a culpar a nadie, pero siempre se favorece a la localía, a un equipo grande, el momento en el que estamos que es peleando clasificación. Así que me parece muy injusto lo que pasó hoy” y concretó confesando lo que habló con Ibargüen.

“Yo le dije al árbitro que los dos fuimos a la pelota. No hay otra forma de poder achicar. Yo hablé hasta con Ibargüen en la jugada y él dice que la tocamos los dos y que yo le alcanzo a dar con la punta, pero es que el balón pega en los dos, los dos pies van al balón. Después de la pateada de él, el balón pega en mi empeine y luego me da en la cara. Pero es la interpretación del árbitro. Duele. Nos defendimos de buena forma. Hoy es una injusticia lo que hicieron con nosotros”, puntualizó.

Deportivo Pasto cerrará en la fecha 20 en el estadio Libertad, contra Envigado y si quiere quedarse con un cupo en las finales tiene que ganar y que no lo hagan Santa Fe o Medellín.

Los rojos poderosos la tienen un poco más sencilla. Terminan en su casa contra el Unión Magdalena y ganando se llevan el cupo a la fiesta de los 8.

Otro que no se quedó callado fue Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Equidad que ganó 1 a 0 a Bucaramanga en el estadio de Techo. Los aseguradores enfrentan a Millonarios en El Campín en la fecha 20 y deberá ganar y que no lo hagan dos equipos entre Santa Fe, Medellín y Pasto.

“Cuando voté en contra del sistema VAR hace tres años en asamblea de Dimayor lo hice convencido de que la justicia y la responsabilidad se compartían y eso es potestad única del juez central. Hoy la experiencia me da la razón aunque de nada sirve. Increíble lo vivido en esta liga”, trinó el directivo de La Equidad finalizada la jornada 19.