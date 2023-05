América y Nacional desaprovecharon la oportunidad de meterle presión a Millonarios: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La fecha 19 de la Liga BetPlay I-2023 continuó este domingo con partidos emocionantes y decisivos de cara a la última fecha. La jornada dominical dejó equipos ad portas de la clasificación, mientras que otros desaprovecharon la oportunidad de incomodar al líder y hasta superarlo.

A primera hora, Independiente Medellín consiguió una victoria agónica gracias a un gol de penalti de Edwin Cetré, cuando el reloj indicaba el minuto 90′+10. Al final del partido, el conjunto poderoso ganó en su casa para meterse al grupo de los ocho y seguir soñando con la clasificación.

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto. - Foto: Dimayor

Más tarde, en un juego en el que la emoción del gol no se hizo presente, América de Cali no pudo con Once Caldas en el Pascual Guerrero. El conjunto escarlata es uno de los equipos ya clasificados a los cuadrangulares semifinales, pero necesitaba sumar de a tres para buscar ser cabeza de serie en la última jornada.

Por su parte, Once Caldas salvó un punto en medio de su necesidad por alejarse de la zona del descenso y, gracias a la diferencia de gol, salió del fondo de la tabla de la Liga BetPlay I-2023, lugar que actualmente ocupa el Atlético Bucaramanga con 17 puntos.

América de Cali vs. Once Caldas. - Foto: Dimayor

Nacional se quedó con las ganas

Este domingo había un solo equipo que podía desplazar a Millonarios del primer lugar y era Atlético Nacional. Aunque sobre el papel el conjunto verdolaga era favorito, el local se hizo grande en el estadio Municipal Daniel Villa Zapata y consiguió su clasificación a la próxima ronda del campeonato.

Apenas empezando el juego, al minuto 14, Luis Miguel Angulo abrió el marcador, pero al 39′ hubo respuesta de Atlético Nacional por intermedio del juvenil Óscar Perea, quien con 17 años se destacó en el equipo alterno que planteó el técnico Paulo Autuori para este compromiso.

Nacional necesitaba ganar para llegar a 38 puntos y ponerse en el primer lugar de la tabla, posición que ocupa Millonarios con 37, pero Alianza Petrolera se interpuso en ese objetivo y se quedó con el triunfo gracias a un gol de penalti de Steven Rodríguez al minuto 75.

Gracias a estos resultados, además de que Millonarios sigue primero, Águilas Doradas se mantuvo en el segundo lugar para seguir siendo cabeza de serie de cara a los cuadrangulares semifinales, instancia que tendrá a sus ocho clasificados cuando se dispute la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2023.

Águilas Doradas jugará los cuadrangulares. - Foto: Dimayor

En esa última jornada del todos contra todos, Águilas recibirá a Jaguares de Córdoba y Millonarios hará lo propio ante La Equidad, mientras que Atlético Nacional y América visitarán a Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, respectivamente.

Así está la tabla de la Liga BetPlay

Programación y resultados, Liga BetPlay (fecha 19)

Viernes 12 de mayo

Envigado FC 1-2 Águilas Doradas

Jaguares 1-1 Deportivo Cali

La Equidad 1-0 Atlético Bucaramanga

Sábado 13 de mayo

Unión Magdalena 1-1 Deportes Tolima

Boyacá Chicó 1-1 Millonarios

Junior 0-0 Deportivo Pereira

Domingo 14 de mayo