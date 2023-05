Pep Guardiola le cantó la tabla a Yerry Mina por pellizcar a jugadores del Manchester City: “las hace todo el tiempo”

Un nuevo doblete y un pase decisivo de Ilkay Gündogan dieron al Manchester City el triunfo (3-0) en la cancha del Everton, este domingo 14 de mayo en la 36ª jornada de la Premier League, por lo que se sitúa con cuatro puntos sobre el Arsenal, que perdió ante Brighton.

Ahora, Arsenal, que cayó goleado 0-3, tiene un partido más que el City, por lo que sus opciones de destronar al campeón comienzan a ser escasas.

A tres días de la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, el miércoles tras empatar 1-1 en el Santiago Bernabéu, el City desbloqueó la situación este domingo con una genialidad del alemán Gündogan (37).

Ya autor de los dos goles en la victoria contra el Leeds (2-1) el pasado fin de semana, el medio recibió un centro de Riyad Mahrez de espaldas al portero, hizo un control perfecto y sacó un inesperado remate para batir a Jordan Pickford.

Dos minutos después centró desde la izquierda para el cabezazo del infalible Erling Haaland, que alcanzó los 36 tantos en su primera temporada en la Premier League.

Manchester City goleó al Everton y tomó la punta de la Premier League. - Foto: Getty Images

Gündogan finalizó su inspirada tarde con un libre directo desde 18 metros lanzado suavemente a la escuadra derecha (51).

Con once victorias consecutivas en el campeonato, el City imprime un ritmo infernal en el esprint final y se encamina hacia su quinto título en seis años.

El problema con Yerry Mina

Este partido contó con representación colombiana gracias a la titularidad de Yerry Mina en el Everton. El defensor central, que jugó los 90 minutos, poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo, que está cerca de la zona de descenso y está obligado a ganar sus próximos partidos para no terminar en la segunda división.

Yerry Mina recibió críticas por su mal actuar en el campo. - Foto: Captura de pantalla: @BolavipCo

Más allá de su actuación, lo que llamó la atención por parte del colombiano fue la manera en la que decidió marcar a sus rivales, ya que en reiteradas ocasiones los pellizcó hasta el punto de enojar a uno de ellos. En un tiro de esquina, el francés Aymeric Laporte no aguantó más y le propinó un puñetazo al central cafetero, acción que pasó desapercibida por el juez central.

Otro futbolista que sufrió el actuar de Yerry Mina fue Erling Haaland, quien al término del juego se quitó la camiseta y mostró cómo le quedó por los pellizcos que le dio el hombre nacido en Guachené, Cauca.

Yerry Mina tuvo la difícil tarea de marcar a Erling Haaland. - Foto: Getty Images

Así quedó Haaland, luego de sufrir la marca de Yerry "el Gato" Mina. pic.twitter.com/FAoxs95YlL — Gol Garra (@ElGolGarracol) May 14, 2023

Las acciones de Mina generaron tanto disgustó en el Manchester City que hasta Pep Guardiola lo mencionó en rueda de prensa, y hasta confesó que habló con él después del pitazo final.

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, dijo el técnico de los citizens.

Además, el estratega español indicó que “no se trata de lo físico, tampoco mental”, pues “hay cosas que no es necesario hacer” y Yerry Mina “las hace todo el tiempo, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish)...”. “Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, finalizó.