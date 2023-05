Tras la polémica del Junior, Hernán Torres se mantuvo en su posición: en sus equipos “no juegan borrachos, ni barrigones”

Las últimas semanas han estado llenas de incertidumbre en el fútbol profesional colombiano por la situación de indisciplina que se presentó en el Junior de Barranquilla, actos que terminaron con la salida de un jugador y con otros cuatro separados del grupo de trabajo.

Sin darle otra oportunidad, al ser reiterativo, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y las directivas decidieron desistir de los servicios de Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, delantero de 23 años que estaba empezando a ser titular. Pese a la relevancia que tenía en el plantel, prefirieron rescindirle el contrato.

Esa decisión se tomó debido a que ‘el Chino’ Sandoval se presentó a entrenamientos en presunto estado de embriaguez, algo que habría rectificado el club con una prueba. Después del escándalo, el jugador no tuvo defensa alguna porque se conocieron una serie de videos en los que se corrobora que sí estuvo de fiesta y, lo peor, junto a otros jugadores.

Los otros implicados son Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Omar Albornoz, quienes fueron apartados del equipo mientras se lleva a cabo la investigación pertinente. Asimismo, una vez hayan analizado caso por caso, el club tomará las medidas necesarias.

Jugadores del Junior quedan expuestos - Foto: YouTube: Habla Deportes/Dimayor

Esta nueva polémica en el fútbol profesional colombiano ha dado mucho de qué hablar y hay diversas opiniones, la más reciente la del entrenador Hernán Torres, quien recientemente se quedó sin equipo tras su salida del Deportes Tolima. El estratega conversó con El Corrillo de Mao y recordó una célebre frase que dijo cuando era técnico del América de Cali.

En el programa le recordaron lo que él dijo en ese entonces: “en mis equipos no juegan los borrachos, ni los barrigones”, a lo que Torres manifestó que “siempre se mantiene eso”, porque “ese ha sido mi lema en donde he trabajado”. “Los jugadores tienen que ser conscientes de que esto es un ratico no más”, agregó.

Hernán Torres salió de su cargo en plena disputa de la Liga Betplay - Foto: DIMAYOR

Aunque hay casos como el que pasó recientemente en el Junior, el entrenador ibaguereño dijo que “se ha mejorado mucho con ese tema con la indisciplina”, pero “hay a veces sus momentos”.

También se tocó el tema de su futuro en el banquillo, pues en los últimos días ha sonado para varios equipos como Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, ambos equipos con técnicos interinos en el cierre de la primera ronda de la Liga BetPlay I-2023.

“No hay nada oficialmente, no me han hecho ninguna propuesta. Son especulaciones porque no he tenido ninguna conversación con ninguno de estos clubes. Por ahora estamos tranquilos y ocupados con el tema del apartamento”, sentenció.

Mientras Hernán Torres define su futuro, y Junior toma medida con sus jugadores, los equipos del fútbol profesional colombiano afrontan este fin de semana la penúltima fecha del todos contra todos para empezar a establecer a los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Hernán Torres durante el partido entre Medellín y Tolima - Foto: DIMAYOR

Programación y resultados, Liga BetPlay (fecha 19)

Viernes 12 de mayo

Envigado FC 1-2 Águilas Doradas

Jaguares 1-1 Deportivo Cali

La Equidad 1-0 Atlético Bucaramanga

Sábado 13 de mayo

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima - 4:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Millonarios - 6:20 p. m.

Junior vs. Deportivo Pereira - 8:30 p. m.

Domingo 14 de mayo