Indisciplinados de Junior dieron controversiales declaraciones tras los polémicos hechos

Junior de Barranquilla atraviesa un momento complejo en el fútbol colombiano. Desde el pasado lunes (8 de mayo) es tema de conversación nacional, luego de que cinco de los futbolistas de su actual plantilla incurrieran en actos de indisciplina. Sin duda el más grave, el caso de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien habría llegado alicorado al entrenamiento.

Con el pasar de los días, a lo largo de toda la semana se fueron conociendo más detalles de la situación. Entre los aspectos más relevantes se supo que el mencionado atacante no habría sido el único salpicado, pues cuatro jugadores más habrían estado presentes en esa situación que empaña a los ‘tiburones’.

César Haydar, Walmer Pacheco, Ómar Albornoz y José Ortiz son esos nombres. Estos mismos cuatro, tras la definición del futuro de Sandoval, tuvieron que presentarse ante las directivas del club, en la sede del mismo, para aclarar lo sucedido. Allí fueron abordados por la prensa local, que obtuvo controversiales declaraciones.

De la lista, solo Haydar habló ampliamente con los medios presentes. El central fue corto en palabras, sin embargo, dijo que: “No pasó nada, ya en su momento van a saber la versión, yo pertenezco al club, se va a saber la verdad después de los descargos y pronto estaremos ahí nuevamente a la disposición del equipo”.

Intentando saber si tenía algún tipo de justificación lo hecho por su compañero, dijo: “Sandoval tendrá sus razones; de pronto sus problemas familiares, no sé, alguna cosa le afectó”. Cabe recordar que al atacante le rescindieron el contrato, además, porque era reincidente en actos de indisciplina de esta índole.

Haydar, aun siendo señalado por la afición, demostró que tenía que mostrar arrepentimiento para que en Barranquilla fuera perdonado: “Lo mejor para el Junior ahora es clasificar esté o no esté, aunque no hice nada me toca hacer lo que a todo barranquillero le gusta cuando uno está así caído, toca arrodillarse”.

Seguro de que su actuar había estado acorde al profesionalismo que merece Junior, terminó asegurando una vez más, que no era culpable de ningún acto de indisciplina: “Pedir disculpas obviamente por cosas que no hice, no hice nada malo, aunque ya esté en el piso tengo que arrodillarme y pedir disculpas a la gente”.

En cuanto a Pacheco y Ortiz, el primero de los dos expuso que su arribo ante los directivos era para “aclarar la situación, no es más nada”, sin embargo, ante la insistencia por parte de la prensa de una respuesta concreta, se le vio molesto: “ya contesté lo que tenía que decir”, dijo. Por su parte, el central Ortiz dijo: “no hay problemas de nada, siempre he hecho las cosas bien”.

Tras esto, basta esperar si hay un pronunciamiento por parte del equipo con alguna decisión tomada sobre el futuro de los jugadores. ‘Bolillo’ Gómez, a mitad de semana, argumentó que habían sido separados, que no estarían a la par del grupo y su palabra fue cumplida, luego de verlos ausentes en el grupo de convocados para el próximo juego ante Deportivo Pereira.

