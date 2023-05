Independiente Santa Fe: supuesto candidato a técnico negó acercamientos con el club

Las últimas horas de la actualidad de Independiente Santa Fe han sido sumamente movidas. Desde el pasado jueves cuando cayó con la suplencia de Atlético Nacional por 0-2 en Bogotá, el equipo rojo no ha dejado de dar noticias.

Sin duda que de las más importantes se dio cuando el presidente del club, Eduardo Méndez, salió a la rueda de prensa en lugar de quien era el entrenador hasta minutos atrás, Harold Rivera. El directivo se presentó ante los medios para informar que el ibaguereño había decidido dejar su cargo en el banquillo.

“He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, anunció.

“Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó la máxima cabeza del club bogotano.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera - Foto: Prensa Santa Fe

Tras ese anunció que parecía cantado, se le consultó sobre el reemplazante para la vacante: “en estos días me reuniré con la junta directiva y evaluaremos nombres de técnicos para lo que viene. Por el momento, confiamos en nuestros jugadores para salir de esta mala racha”.

Santa Fe que aún tiene posibilidades de clasificación a las finales del fútbol colombiano, además, de la Copa Sudamericana. Sabiendo esto Méndez se movió rápido y decidió apelar a un exjugador de la institución que ahora dirige, para que se hiciera cargo del equipo de manera interina.

El periodista Sebastián Heredia confirmó la información en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que el cuadro capitalino está pensando en contratar a un entrenador extranjero, posiblemente de nacionalidad uruguaya.

“Gerardo Bedoya será el entrenador encargado para los dos partidos que quedan en Santa Fe. Mientras tanto, buscan cerrar un director técnico extranjero (uruguayo)”, escribió el comunicador.

Aunque Bedoya apenas llega, es casi sentenciado que no permanecerá más de dos partidos al frente de los rojos, por eso y según se conoció, el extécnico de Millonarios Hernán Torres y el de Nacional Santiago Escobar estarían entre las hojas de vida de colombianos para asumir en propiedad al cuadro cardenal.

Además, El VBar de Caracol afirmó que el uruguayo Jorge Giordano ya es un entrenador descartado para el cargo. Bastará entonces saber cómo sea el remate del equipo y si será capaz de clasificarse a las finales; además, por Copa Sudamericana donde le restan partidos sumamente importantes para acceder a la siguiente ronda.

El último club de Torres en Colombia fue el Deportes Tolima. - Foto: Twitter: @cdtolima

A la par de esta información, uno de los vinculados fue consultado por el medio de Cali, El Corrillo De Mao. Sin rodeos, Torres respondió a los rumores que lo acercaban supuestamente a clubes de Medellín y Bogotá.

“Ni Medellín ni Santa Fe me han hecho propuestas, son especulaciones porqué no he tenido conversación con ninguno de los clubes. Por ahora estamos tranquilos”, dijo el exentrenador de Deportes Tolima, Millonarios, entre otras instituciones del FPC.

Certera su respuesta en cuanto a su futuro, fue consultado por otro tema que es auge en el balompié colombiano; los actos de indisciplina en el Junior de Barranquilla. Ante esto también fue contundente, pues recordó una frase suya en 2016: “‘Conmigo los gordos y los borrachos no juegan’, se mantiene y mantendrá”.

Como persona del fútbol, hizo la reflexión: “Nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es un ratico no más”, además de pensar que “hay que cuidar la profesión”. Finalmente, aseguró mantener su exigencia para sus dirigidos: “El torneo se ha vuelto muy intenso, el jugador tiene que estar recuperado”.