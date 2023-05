La costosa multa que tendrá que pagar Santa Fe por el estado de la grama del estadio El Campín

Independiente Santa Fe pasa un momento difícil en los últimos días. El equipo cardenal viene de tres derrotas consecutivas, por lo que en este momento está fuera de los ocho clasificados de la Liga BetPlay y por fuera de los puestos de clasificación en la Copa Sudamericana.

Todo esto hizo que después del partido con Atlético Nacional, Harold Rivera, dejara de ser el director técnico del equipo albirrojo. Por lo que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para ‘el león’.

Pero esa no es la única mala noticia para Santa Fe, ya que en las últimas horas se conoció la multa económica que puso la Conmebol al club por el pésimo estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín en el partido ante Gimnasia de Argentina.

Estado de la grama de El Campín para el duelo entre Santa Fe y Gimnasia por Sudamericana. - Foto: Captura de pantalla ESPN

El campo se encontraba muy maltratado debido a la cantidad de conciertos que se presentaron en las últimas semanas en Bogotá y para los que la alcaldía de la ciudad prestó el escenario deportivo. Sin embargo, el perjudicado es Independiente Santa Fe, no solo por lo estrictamente deportivo, sino también porque la Conmebol, al tener tan elevados los premios en la competencia, de la misma manera está imponiendo multas a los equipos que no presenten un estadio digno para los torneos internacionales.

La multa impuesta por la Conmebol a Independiente Santa Fe es de 10 mil dólares, cifra que se descontará automáticamente de los derechos de televisión que se les paga a todos los equipos que participan en las Copas Libertadores y Sudamericana.

“1. Imponer a Independiente Santa Fe una multa de USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses) por la infracción al artículo 4.3.1.2 del Manual de clubes de la Conmebol Sudamericana 2023. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, informó la Conferación Sudamericana de Fútbol.

Santa Fe viene de ganar de local frente a Gimnasia - Foto: Viewpress via Getty Images

Además de esto, la Conmebol informó que en caso de que Independiente Santa Fe vuelva a presentar un estado de juego en pésimas condiciones para los próximos partidos de Copa Sudamericana, las sanciones podrían ser mucho peores. Al equipo albirrojo le restan por jugar dos partidos como local por la fase de grupos en el estadio El Campín.

Harold Rivera ya tiene reemplazo

Además de ser una nueva derrota para Santa Fe, el partido con Atlético Nacional significó que se quedara sin técnico a falta de dos fechas para terminar la primera ronda del Torneo Apertura, así como en la Copa Sudamericana. Al término del partido, el encargado de atender a los medios de comunicación fue el presidente del club, quien confirmó la salida de Harold Rivera.

“He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente, el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, anunció Eduardo Méndez.

Este domingo, Santa Fe se juega su última carta matemática para seguir con vida en el campeonato, recibiendo al Atlético Huila en el mismo escenario en el que cayeron este jueves contra Nacional con goles de Andrés Román y Fabián Viáfara.

“Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó el directivo.

Además, Méndez aseguró que los próximos días se reunirá “con la junta directiva” para evaluar “nombres de técnicos para lo que viene”. “Por el momento, confiamos en nuestros jugadores para salir de esta mala racha”.

Atlético Nacional venció a Santa Fe en Bogotá. - Foto: DIMAYOR

Después de todo lo sucedido en El Campín, en las últimas horas se conoció que Santa Fe tendrá un técnico interino mientras toman la decisión final. El encargado de comandar al conjunto cardenal en el cierre del primer semestre será Gerardo Bedoya, quien vuelve al banco rojo de la capital tras haber estado en 2019.

El periodista Sebastián Heredia confirmó la información en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que el cuadro capitalino está pensando en contratar a un entrenador extranjero, posiblemente de nacionalidad uruguaya.

“Gerardo Bedoya será el entrenador encargado para los dos partidos que quedan en Santa Fe. Mientras tanto, buscan cerrar un director técnico extranjero (uruguayo)”, escribió el comunicador.

En cuanto a lo deportivo, el primer reto de Bedoya será mantener a Santa Fe con vida en la Liga BetPlay, y para eso deberá ganar el domingo 14 de mayo en su casa cuando reciba al Atlético Huila a las 8:30 p. m. En la última fecha, la número 20, visitará al Once Caldas y deberá estar pendiente de los demás resultados.