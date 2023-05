Presidente de Santa Fe se cansó y explotó en contra de su propia hinchada: “No van a ganar”

Independiente Santa Fe cayó en condición de local ante Atlético Nacional (0-2) y complicó sus opciones de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. La derrota sufrida en el estadio ‘El Campín’ provocó la salida de Harold Rivera, un divorcio que ya estaba ‘cantado’ por la mala relación entre los hinchas y el cuerpo técnico que regresó este semestre luego de un año de haber terminado su primer ciclo.

Después del segundo gol de los verdolagas, los ánimos se caldearon en la tribuna, desde donde empezaron a caer ataques contra el técnico y los directivos. Justo después de pitazo final, Rivera estuvo unos segundos sobre el campo de juego y luego se dirigió al camerino en medio de insultos por parte de una afición molesta por el rendimiento de sus jugadores.

En los pasillos del estadio se rumoró que una decisión estaba por tomarse y esa hipótesis se confirmó cuando el presidente Eduardo Méndez fue quien asistió a la rueda de prensa en lugar del entrenador, justamente para informar que daría un paso al costado y dejaría el puesto vacante para las dos fechas de liga que quedan por disputar y el complemento de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional venció a Santa Fe en Bogotá - Foto: DIMAYOR

Méndez aseguró que todavía no se ha tomado una decisión sobre el técnico encargado, pues primero tenía que hablar con la junta directiva para tomar una decisión.

El domingo, Santa Fe se juega su última carta matemática para seguir con vida en el campeonato, recibiendo al Atlético Huila en el mismo escenario en el que cayeron este jueves contra Nacional con goles de Andrés Román y Fabián Viáfara (en contra). “Mientras nos preparamos para un técnico nuevo que nombremos. Nos reuniremos con la Junta ahora y veremos qué determinación tomaremos. Los jugadores tienen nuestro respaldo y como buenos profesionales saldrán adelante”, dijo.

Los periodistas presentes en rueda de prensa insistieron en conocer el nombre del posible encargado, sin embargo, Méndez prefirió guardar silencio y esperar la opinión de los otros miembros de la cúpula cardenal.

Nacional asistió con una nómina alternativa - Foto: DIMAYOR

El presidente no desaprovechó la oportunidad para dejarle un ‘recado’ a los hinchas. “Nosotros no queremos el mal para la institución. Mal haría que yo como presidente quiera perder plata, todo lo que hacemos es por el bienestar”, afirmó.

“Criticado, maltratado, se han metido con un ser que ni siquiera existe en la tierra que es mi madre. No saben ni que es lo que dicen y lo que me duele más es que no son ni los de sur, sino los de occidente, que hoy mostraron la cultura que tienen. Mi madre no tiene ninguna culpa de los errores que yo cometa”, lanzó.

Méndez se disculpó con su esposa por “tenerla en esto” y pidió que “no se metan con mi familia, porque mi familia no tiene nada que ver acá”.

“Le digo a los aficionados que estén tranquilos. Son las palabras que hoy me nacen y aquellos que quieren el mal para la institución son los que quieren que al presidente le vaya mal. No van a ganar porque a mí la junta directiva me respalda y las decisiones que se toman son de buena fe”, advitió.

El presidente terminó diciendo que “hay 4, 5 o 7 que lideran las redes buscando como acaban con el presidente y con la familia del presidente. Es doloroso esto, pero mi conciencia está tranquila. La de los jugadores también, ustedes lo vieron, jugaron e intentaron, el arco se les cerró y Nacional encontró los goles que nosotros no marcamos”.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. - Foto: Captura Pantalla Dimayor

De momento se espera que Santa Fe nombre a un técnico interino que se encargue de los dos compromisos de Liga Betplay y luego se tomarán decisiones para lo que viene, entendiendo que la competencia continuará hasta finales del mes de junio sin importar que no se clasifique a cuadrangulares.