Harold Rivera explota por las críticas de la hinchada de Santa Fe: “cada partido es lo mismo”

Independiente Santa Fe cayó en el clásico capitalino y complicó sus opciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay. Aunque el cuadro cardenal encadenó un buen partido ante Millonarios, falló por la falta de eficacia y se quedó con las manos vacías gracias al tanto de penal de Leo Castro, que decretó el 1-0 final.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Harold Rivera felicitó a sus dirigidos y aseguró que todavía tienen toda la ilusión de clasificar con los tres partidos que les quedan por delante frente a Atlético Nacional, Atlético Huila y Once Caldas.

Leonardo Castro marcó de penal el único gol del partido - Foto: DIMAYOR

“Ganar los partidos, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los que restan, hoy (domingo) no pudimos sumar y rivales directos que están cerca de nosotros también perdieron, caso Medellín y Junior”, analizó el estratega tolimense.

Santa Fe se mantuvo en los ocho un par de horas más, hasta que el Deportivo Pasto venció 4-0 a Jaguares y le quitó ese lugar. Esta semana, los leones recuperarán el partido aplazado frente a Nacional, duelo clave para regresar a los ocho y encaminar una clasificación que está bastante apretada entre varios rivales.

“Nosotros queríamos sumar, no se dio, se aprieta en la tabla, pero estoy completamente seguro que vamos a clasificar”, dijo ante los medios de comunicación. “Me quedo con lo bueno que hizo el equipo. Lamentablemente, no nos alcanzó para al menos haber empatado el partido. Los partidos se ganan marcando goles, en esta ocasión no lo hicimos y perdimos un juego que no merecíamos perder”, agregó.

Harold Rivera y Marlon Torres en la rueda de prensa - Foto: Youtube Dimayor: Rueda de prensa de Santa Fe tras su partido ante Millonarios

Cansado de las críticas

Al final de la semana pasada, justo después de su derrota ante Universitario, surgió un rumor que apuntaba a su renuncia del cargo, algo que negaron tajantemente y a lo que se refirió este domingo después de caer frente a Millonarios.

“Desde antes de venir se ha pedido la cabeza de Harold Rivera y soy muy resiliente. Acá hay mucha gente que quiere hacerle daño a Santa Fe, a Eduardo Méndez y a Harold Rivera”, arrancó cuando le preguntaron sobre su continuidad.

El estratega apuntó contra un gran sector de la hinchada que, según él, quieren perjudicar al club desde las redes sociales. “Cada ocho días, cada partido es lo mismo. Yo creo que ya ahorita empezarán a salir, mañana quién sabe qué van a decir”, aseguró.

“El día que el doctor Méndez decida o yo decida, lo van a saber todos como la vez pasada que fui al apartamento del doctor Méndez y se lo dije. Soy perseverante, no me voy a dar por vencido y estoy vivo en los dos frentes”, recordó ante los pedidos de renuncia que le han caído por los resultados en Sudamericana y Liga Betplay.

Wilson Morelo entró en la segunda mitad - Foto: DIMAYOR

Rivera finalizó asegurando que está tranquilo a pesar de los ataques que ha recibido. “A mí no me da temor, la gente habla, dice. No es fácil, esto hace parte del fútbol, de la profesión, pero vuelvo y le repito, hay mucha gente malintencionada, no sé por qué ese amarillismo, ese rencor. Aquí estamos trabajando”, afirmó.

Desde la dirigencia han dado a entender que el cuerpo técnico continuará al menos hasta el final del semestre, cuando se evalúen los resultados y se tome una decisión respecto al futuro. Además de los tres partidos que le quedan en el campeonato local, Santa Fe también tiene por delante la definición del grupo en la Copa Sudamericana.

Tras caer en Lima, los leones quedaron en la tercera posición con 4 puntos, a 3 del nuevo líder que es Universitario. Para cumplir con la tarea tienen que sacar la mayor cantidad de puntos en los juegos ante Gimnasia (visitante), Universitario (local) y Goiás (local).