¿Cali se queda sin técnico? Jorge Luis Pinto puso a sufrir a los hinchas al dudar sobre su continuidad

Aunque todavía hay posibilidades de avanzar a los ocho mejores, Jorge Luis Pinto ha puesto a temblar a los hinchas del Cali al hablar de su continuidad para el siguiente semestre. En rueda de prensa previa al duelo del fin de semana con Jaguares de Córdoba, el entrenador dejó las dudas en el aire con lo que respecta al siguiente semestre.

En charla con los medios de comunicación, el timonel santandereano aseguró que al finalizar el torneo “hablaré primero con los directivos, miraremos las cosas objetivamente, las mías, las de los jugadores y se tomará una decisión, pero antes no”.

“La continuidad es uno de los factores determinantes en el éxito de las empresas que trabajan en equipo”, por eso Pinto asegura que “cuando hay responsabilidad mutua de muchos elementos: jugadores y cuerpo técnico, eso es determinante en la continuidad”.

Jorge Luis Pinto, director técnico del Deportivo Cali. - Foto: José Luis Guzmán. El País

Pinto también resaltó que la parte económica tiene mucho que ver en el rendimiento de un equipo. Esto por la situación de crisis que vive el club en los últimos meses y que poco a poco ha ido solventando.

“La parte económica tiene mucha influencia en lo que es el rendimiento de un equipo. No me pregunte en quién, pero ¿a mí quién me motiva? Por ahí mi mujer. Motivar a un grupo no es fácil y al ser humano desafortunadamente en cualquier profesión de la vida lo motiva el dinero, entonces no es fácil luchar contra eso”, explicó.

El técnico Jorge Luis Pinto les pidió a los jugadores terminar de la mejor manera la Liga. Están a tres puntos del octavo lugar. - Foto: El País

Bajo este panorama, el Deportivo Cali espera conseguir la hazaña de clasificar a los ocho mejores. Actualmente, el cuadro azucarero se ubica en la casilla 14 con 21 puntos, a tan solo tres del octavo lugar que es ocupado por Junior.

El panorama se esclareció para los azucareros este jueves con la derrota de Santa Fe y el empate de Medellín que abren aún más la posibilidad de conseguir el boleto a la siguiente ronda.

En cuanto al tema del descenso, tabla que también tiene al club en aprietos, el Cali deberá sumar los seis puntos restantes para alejarse más de esas incómodas posiciones.

Actualmente, el Deportivo Cali se ubica en la casilla 16 del descenso, con un promedio de 1,22. Bajo este objetivo, el cuadro azucarero espera sacar más ventaja en las dos últimas jornadas, y qué mejor que ante rivales directos como Jaguares de Córdoba, club que ocupa la posición 17, y Boyacá Chicó.

Consiguiendo grandes resultados en estas dos últimas jornadas, el Cali tendrá una mejor visión para el segundo campeonato del año, donde espera hacer una mejor presentación y pelear en finales.

El Deportivo Cali derrotó al Envigado dos goles a cero, en el estadio de Palmaseca. - Foto: Jorge Orozco

Así está la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Millonarios - 36 puntos (+12 DG)

Atlético Nacional - 34 puntos (+13 DG)

Águilas Doradas - 33 puntos (+7 DG)

América de Cali - 31 puntos (+10 DG)

Boyacá Chicó -27 puntos (+6 DG)

Alianza Petrolera - 27 puntos (+3 DG)

Deportivo Pasto - 26 puntos (+2 DG)

Junior - 24 puntos (-2 DG)

Independiente Santa Fe - 23 puntos (+1 DG)

Independiente Medellín - 23 puntos (0 DG)

La Equidad - 22 puntos (+2 DG)

Tolima - 22 puntos (-3 DG)

Deportivo Pereira - 21 puntos (-2 DG)

Deportivo Cali - 21 puntos (-6 DG)

Envigado - 20 puntos (-4 DG)

Atlético Huila - 18 puntos (-4 DG)

Jaguares de Córdoba - 18 puntos (-8 DG)

Bucaramanga - 17 puntos (-6 DG)

Unión Magdalena - 17 puntos (-10 DG)

Once Caldas - 16 puntos (-7 DG).

*Clasifican los ocho primeros a los cuadrangulares finales que se sortearán en dos grupos.