Hernán Torres reveló acercamientos con Atlético Nacional, ¿fin de la era Autuori?

Atlético Nacional es un equipo exigente del balompié colombiano. Su historia, hinchada y trayectoria hacen que sobre los miembros del equipo recaiga una presión especial. Aunque actualmente no se puede decir que sea malo el presente, sí hay resistencia por algunos elementos del cuadro verde que no terminan de convencer.

Sin duda alguna quien más se lleva las críticas, a pesar de lograr los resultados, es el entrenador brasileño, Paulo Autuori, quien cumple su segundo ciclo en el equipo desde finales de 2022 cuando fue repatriado por la directiva. Al no haber tenido buenos resultados en su primera estadía, la afición se mostró inconforme por su nombramiento.

Aún demostrando en múltiples ocasiones el descontento, hasta la fecha el entrenador –de 66 años– sigue estando al frente de los verdolagas. Su rendimiento actual muestra que está en la pelea tanto de Liga BetPlay 2023-I, donde marcha sexto, y también de la Copa Libertadores, siendo líder de su grupo.

A pesar de estar dando resultados en el ámbito deportivo, existe un posibilidad latente de que en algún momento sea despedido. Por su parte, en Atlético Nacional parecen estar conformes y no estarían pensando en reemplazantes; sin embargo, en las últimas horas un entrenador colombiano dijo que habían tenido contactos con él.

Para tranquilidad de Autuori, quien dijo eso fue el exentrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres, que fue consultado en las últimas horas por el canal Win Sports sobre su futuro. El colombiano de manera categórica dijo sí a los acercamientos con Nacional, pero a su vez explicó que se habían presentado “hace dos o tres temporadas”.

Tras zanjar esas dudas y dejar claro los contactos para dirigir el verde paisa, se refirió a su actualidad: “Sí hay ofertas, pero he querido tomarme el tiempo para pensar, no hay que afanarse. Yo digo donde Dios me ponga, uno anhela retos, somos un cuerpo técnico ganador, lo muestra la hoja de vida, donde hemos estado dejamos huella”.

Aunque clubes como Millonarios o América de Cali donde fue campeón en su momento mantienen buenos procesos en la actualidad, Torres dijo que no se negaría a regresar a alguna de estas instituciones, todo luego de considerar que “siempre que me fui dejé la puerta abierta”.

Sobre su reciente salida del Deportes Tolima, donde cumplió un buen papel, dijo: “Estoy triste de salir. Quería irme bien y clasificado. Era consciente que el ciclo estaba terminando y quería irme bien y cumpliendo los objetivos. Da tristeza, pero así es el fútbol, pero sabemos que hay que aceptar las decisiones que se toman”.

Por otra parte, comentó cuál había sido el momento cumbre que generó la ruptura en las relaciones, aclarando que en ningún momento su salida se dio en malos términos con la dirigencia de los Camargo: “Luego del partido contra Chicó tuve una conversación con el presidente. Allí llegamos al acuerdo de no seguir. Fue de mutuo acuerdo para mi retiro del club”.

Aunque Torres dijo que todo había acabado bien en el cuadro pijao, César Camargo, presidente heredero del ya difunto exsenador Gabriel Camargo, explicó hace un par de semanas las razones por las que acabaron el contrato de Torres y deslizó los problemas internos que los llevaron a tomar dicha decisión.

La principal crítica de Camargo contra el cuerpo técnico está relacionada con la manera en la que se trabajaba en el estado físico de los jugadores. La dirigencia identificó malos manejos “tanto en los resultados deportivos como en los jugadores lesionados que teníamos. Y no fuimos capaces de solucionarlos, lo intentamos de mil maneras”.

“De todas maneras la responsabilidad total, si es el preparador físico o alguna otra cosa, el directo responsable siempre termina siendo el técnico, porque es quien trae todo su equipo de trabajo”, indicó.