Paulo Autuori enfrentó a periodista tras la derrota de Atlético Nacional: “a usted no le debo nada”

Junior de Barranquilla dio el ‘batacazo’ de la fecha 12 de la Liga BetPlay este lunes, en su visita a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Los tiburones, que venían de vencer a Alianza Petrolera en condición de local, volvieron a mostrar avances bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez y se llevaron tres puntos vitales para entrar de lleno en la disputa por la clasificación.

Didier Moreno fue el encargado de anotar el único tanto del partido, luego de una gran jugada personal de Luis ‘Cariaco’ González por el centro del campo. El venezolano llegó hasta el borde del área y le dejó servida la pelota a su compañero para que definiera sin marca al palo contrario de Harlen Castillo.

Sobre los 81 minutos, Nacional tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, sin embargo, el cobro del canterano Juan Pablo Torres fue atajado de gran manera por Jefferson Martínez, que viene reemplazando desde hace un par de partidos al lesionado Sebastián Viera.

Didier Moreno fue el autor del único gol del partido - Foto: DIMAYOR

Tras el pitazo final (0-1), los jugadores del cuadro local se fueron cabizbajos, mientras desde la tribuna se empezaban a escuchar reclamos y abucheos, fiel muestra de la decepción que significó para los hinchas perder contra un rival que apenas hace unas fechas era colero del campeonato colombiano.

A pesar de eso, el técnico Paulo Autuori destacó el juego de sus dirigidos y aseguró que se va tranquilo de ver que están compitiendo a la par de cualquier rival. “Si uno analiza el partido, nosotros hicimos un buen partido. Tuvimos todas las oportunidades para sacarlo adelante. El rival me parece que ha finalizado dos veces. Yo analizo, no soy esclavo de resultados. Para mí los jugadores hicieron un gran partido; si uno analiza, este es un partido que uno gana o pierde”, dijo inicialmente.

Los jugadores de Nacional salieron abucheados por su propia afición - Foto: DIMAYOR

Pero los ánimos en la rueda de prensa se fueron calentando luego de una pregunta sobre su reacción calmada al resultado en condición de local. “No estoy acá para tomar medidas para ser simpático y popular. Soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque no la he perdido en 48 años trabajando en fútbol”, contestó.

Luego de señalar al periodista de querer quedar bien con el hincha, reafirmó que no se siente preocupado por la situación de Atlético Nacional. “No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido. Ustedes acá hacen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque interviene en el proceso del fútbol y lo trasciende”, lanzó.

“No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido. Ustedes utilizan término como ‘tragedia’ en el fútbol. Entonces pregunto, la covid con la que murió un montón de gente. ¿Qué términoo vamos a utilizar? No le debo nada a usted ni a nadie. Ese discurso popular no basta nada. Por eso Sudamérica está así. Mucho discurso popular y pocas acciones necesarias”, sentenció.

Se molestó Paulo Autuori con el periodista Luciano González. Saquen ustedes sus propias conclusiones. pic.twitter.com/eA2wdzHItH — Gustavo López (@guslopezinfo) April 11, 2023

Autuori continuó la conferencia en medio de un ambiente tenso, pero aprovechó para destacar lo hecho por el Junior del ‘Bolillo’ Gómez. “Junior no ha construido, y con calidad de jugadores no logró construir, finalizó dos veces en el partido. Pero no fue por ellos, sino porque jugamos un buen partido a nivel colectivo. Pero el fútbol es así, uno puede ser eficiente en la manera de jugar. La eficacia te permite ganar los partidos y la no eficacia no sacarlo adelante”, concluyó.

Este fin de semana Nacional volverá a ser local ante otro rival de peso, América de Cali, que tiene serias aspiraciones de pelear la punta de la Liga BetPlay contra Millonarios, actual líder del campeonato con 24 unidades.