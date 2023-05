Ídolo de Millonarios se revela ante su ‘amor’ azul: “Le voy a hacer fuerza a Santa Fe”

Las rivalidades en el fútbol son muy marcadas, en Colombia equipos de una misma ciudad comparten estadio, lugares en común, pero jamás habrá una afinidad entre unos y otros. Bajo el respeto, cuando se dan enfrentamientos entre ambos se divide el lugar de donde son para que quien gane, al final pueda celebrar.

En Bogotá, por ejemplo, Millonarios y Santa Fe dividen la capital del país entre azules y rojos. Aun así, hay jugadores que han vestido las camisetas de los dos oncenos, demostrando que el profesionalismo va por encima de cualquier afinidad en particular.

Por estos días el nombre de Gerardo Bedoya suena con fuerza en el cuadro rojo, luego de lo que fue la destitución de Harold Rivera como técnico del club, que generó la necesidad de traer rápidamente a alguien que se hiciera cargo del equipo. El elegido fue el exjugador de los dos equipos más importante de Bogotá.

Gerardo Bedoya en su etapa como jugador también hizo parte de la Selección Colombia. - Foto: AFP

Aunque durante su carrera como futbolista Bedoya vistió por un largo periodo la camiseta ‘embajadora’, hacia 2011 fue contactado por el ‘león’, que lo sedujo y terminó vistiendo la camiseta del equipo por tres años. Allí, a pesar de venir con un pasado en el rival de patio, se convirtió en un hombre querido y que se ligó a la institución.

Para 2016, cuando ya se había retirado, estuvo al frente de Santa Fe como entrenador, sumando apenas un juego. Luego, en 2019, llegó a tomar el equipo en propiedad, sumando 23 partidos, con un saldo de cuatro partidos ganados, 13 empatados y seis perdidos. Ahora, en un momento donde ‘arde’ la casa, es requerido para salvar al equipo.

Tras saberse que sería Bedoya quien tomaría al equipo rojo, muchas fueron las reacciones que se presentaron desde todo los sectores. Algunas demostraron aprobación, otras dijeron que no era el candidato idóneo para este momento, y finalmente hubo el apoyo de compañeros de profesión que sorprendieron.

Mayer Candelo, ídolo acérrimo de Millonarios, actualmente también es entrenador, pero permanece sin equipo, a la par de esto hace parte del grupo de panelistas del Vbar Caracol, y fue allí donde dijo que por “primera vez que le voy a hacer fuerza a Santa Fe”, la razón para hacerlo también fue clara “… por Bedoya”.

Mayer Candelo aparece en los libros de historia de Millonarios. - Foto: Getty Images

Además, en la incertidumbre por quién va a ser el nuevo entrenador en propiedad de Santa Fe, fue consultado por rumores que lo acercaban a dicho equipo. Por su paso por Millonarios como jugador, donde se ganó el respeto de la afición, respondió que se hace difícil en caso de que haya una propuesta: “Por WhatsApp estamos todos, pero que nos vayan a recibir es otra cosa”.

El mismo programa donde Candelo dijo que apoyaría a Santa Fe, expresó el pasado viernes que había dos candidatos colombianos para tomar las riendas del ‘león’, esos nombres eran los de Hernán Torres y Santiago Escobar, uno de los dos ya informó que no ha existido contacto alguno para contratarle.

Hernán Torres hizo parte de equipos como América, Millonarios y Tolima en el FPC. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Hernán Torres, ex director técnico de Millonarios, América, entre otros equipos del balompié nacional, fue uno de esos vinculados a los que se le consultó por la posibilidad. En entrevista al medio de Cali, El Corrillo De Mao, sin rodeos, Torres respondió a los rumores que lo acercaban supuestamente a clubes de Medellín y Bogotá.

“Ni Medellín ni Santa Fe me han hecho propuestas, son especulaciones, porque no he tenido conversación con ninguno de los clubes. Por ahora estamos tranquilos”, dijo el exentrenador de Deportes Tolima.