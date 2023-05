Alexandre Guimaraes se destapa y habla sobre su renovación con América; tiró toda la presión a la directiva

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El estratega tocó el tema de su contrato este viernes en la previa del duelo con Once Caldas.

Desde la llegada de Alexandre Guimaraes, el América de Cali volvió a tener protagonismo en la Liga Betplay. El cuadro escarlata goza de buena salud en el primer semestre de 2023, estando clasificado a la siguiente ronda con varias fechas por disputarse.

No obstante, a pesar de que los resultados avalan su gran rendimiento en esta temporada, el tema contractual ha generado cierta incertidumbre de cara a lo que viene. Desde la dirigencia escarlata aseguran que están contentos con el trabajo del brasileño, pero manejan con cautela las negociaciones. Mauricio Romero, presidente ejecutivo, aseguró que todavía tienen tiempo y manejarán con tranquilidad la renovación del técnico y la continuidad de varios jugadores importantes en la plantilla.

Cabe recordar que Guimaraes terminó su primer ciclo con América por desacuerdos con los directivos, justamente en el tema contractual, razón que pone aún más nerviosos a los hinchas al contemplar en el panorama una nueva separación inesperada.

Ante el revuelo que causó el cruce de declaraciones, el máximo accionista del equipo vallecaucano, Tulio Gómez, fue cuestionado sobre las razones por las que todavía no han presentado una oferta para la renovación de su técnico. “Sobre la continuidad del profesor Guimaraes está claro que en América esperaremos a que termine el campeonato para luego hacer un balance y mirar cosas”, dijo en declaraciones para El País.

Bajo este panorama, el propio técnico salió este viernes a hablar sobre este controversial tema que tiene a más de un hincha padeciendo. En la rueda de prensa previa al duelo con Once Caldas del fin de semana, el estratega manifestó su deseo de continuar en el club, sin embargo, no depende de él.

“El que tiene la palabra es el club, que ha dicho por parte de su presidente, en algunos medios, que quieren esperar hasta el final y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que ese momento llegue porque tenemos que mirar hacia el futuro nuestro en caso de que no llegara una oferta del club en la que todos quedemos contentos”, dijo.

“Estamos muy contentos de estar acá, toda la vivencia con América es maravillosa y esperamos que esto se pueda prolongar no por un periodo corto sino por un periodo más largo, pero no está en nosotros. El club tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que quiera tomarse”, agregó el D.T. que levantó el título con América en 2019.

Lo que viene para el América

Con 18 fechas jugadas del campeonato, América marcha en la cuarta posición gracias a las 31 unidades que ha sumado hasta el momento. En total, suma nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas, tres de ellas ante rivales de tradición en el fútbol colombiano como Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe.

Los rojos todavía pueden aspirar a ser cabeza de serie, pero tienen que ganar los dos próximos partidos y esperar que azules o verdolagas tropiecen en el camino.

En caso de no lograrlo, integrarán el grupo con uno de esos rivales directos, lo que pone aún más cuesta arriba las posibilidades de clasificar a la final que se disputará en el mes de junio. A su favor, América no está disputando ninguna otra competencia aparte de la Liga Betplay, lo que le permite tener más tiempo de recuperación para sus jugadores entre cada uno de los seis juegos que se disputarán en la próxima fase.