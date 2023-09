Alexandre Guimarães da un fuerte ‘portazo’ a dirigir un clásico rival del América de Cali: “Ni se me pasa por la cabeza”

Eso sí, pese a tener a Lucas González, el hincha de América no oculta ese agradecimiento a su técnico antecesor, Alexandre Guimarães, quien le devolvió la gloria al club escarlata después de un duro infierno en la ‘B’ por varios años. El técnico brasileño lideró la nómina campeona de 2019, que derrotó al Junior de Barranquilla.

Ya en su segundo ciclo no le fue tan bien como se esperaba. Tuvo victorias importantes y su escuadra participó en cuadrangulares finales; sin embargo, no se logró un nuevo título. Como si fuera poco, algunas tensiones entre el DT y los directivos llevaron a que cesara su vínculo como estratega, para que luego ocupara el cargo González.

¿Guimarães cerró la puerta al Deportivo Cali?

A través de un diálogo con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el técnico con pasado escarlata sacó a la luz algunos detalles del porqué no pudo acordar con el Deportes Tolima, que lo tenía como primera opción para reemplazar a Juan Cruz Real.

“No, jamás. No puedo. No solo yo; otros colegas que han estado en América dijeron lo mismo y es la verdad. Nuestras dos oportunidades, los 102 partidos que tuvimos, nos da pie como para haber ingresado a ese lugar de entrenadores y cuerpos técnicos muy respetados. Es algo que ni siquiera se me pasa por la cabeza”, declaró ‘Guima’ en el mencionado programa.