“Lamecu...”: Feroz reacción de Iván Mejía a crítica de César Augusto Londoño contra el presidente Petro

Del recuerdo que alguna vez fueron colegas, hoy no hay nada. Iván Mejía y César Augusto Londoño no hace muchos años atrás compartieron en varios medios de comunicación, programas deportivos y otros espacios del mundo deportivo, no obstante, ahora en redes se cruzan como los enemigos más acérrimos.

Guerra entre Mejía y Londoño

Para cerrar, pidió a su compañero Juan Felipe Cadavid que diera continuidad para no seguir en ese rifirrafe: “Siga, siga, porque si no, me despacho. Cadáveres andantes... Veo que se inquietó ahí, porque me fui con todo”.