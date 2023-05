Atención: Harold Rivera ya tiene reemplazo, este será el nuevo técnico de Santa Fe

El jueves 11 de mayo, por la noche, Independiente Santa Fe vivió uno de los momentos más cruciales de la temporada. Su intención de sumar puntos para acercarse a la clasificación se vio truncada por Atlético Nacional, que se presentó al estadio El Campín con una nómina alterna pensando en la Copa Libertadores.

Este partido fue válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2023, y, finalizado este juego, todos los equipos de la primera división se pusieron al día con la programación de cara a la definición del todos contra todos.

Además de ser una nueva derrota para Santa Fe, este encuentro significó que se quedara sin técnico a falta de dos fechas para terminar la primera ronda del Torneo Apertura, así como en la Copa Sudamericana. Al término del partido, el encargado de atender a los medios de comunicación fue el presidente del club, quien confirmó la salida de Harold Rivera.

“He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente, el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, anunció Eduardo Méndez.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera. - Foto: Prensa Santa Fe

Este domingo, Santa Fe se juega su última carta matemática para seguir con vida en el campeonato, recibiendo al Atlético Huila en el mismo escenario en el que cayeron este jueves contra Nacional con goles de Andrés Román y Fabián Viáfara.

“Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó el directivo.

Además, Méndez aseguró que los próximos días se reunirá “con la junta directiva” para evaluar “nombres de técnicos para lo que viene”. “Por el momento, confiamos en nuestros jugadores para salir de esta mala racha”.

Harold Rivera no seguirá al frente de Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

Después de todo lo sucedido en El Campín, en las últimas horas se conoció que Santa Fe tendrá un técnico interino mientras toman la decisión final. El encargado de comandar al conjunto cardenal en el cierre del primer semestre será Gerardo Bedoya, quien vuelve al banco rojo de la capital tras haber estado en 2019.

El periodista Sebastián Heredia confirmó la información en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que el cuadro capitalino está pensando en contratar a un entrenador extranjero, posiblemente de nacionalidad uruguaya.

“Gerardo Bedoya será el entrenador encargado para los dos partidos que quedan en Santa Fe. Mientras tanto, buscan cerrar un director técnico extranjero (uruguayo)”, escribió el comunicador.

Gerardo Bedoya. - Foto: Gerardo Bedoya

En cuanto a lo deportivo, el primer reto de Bedoya será mantener a Santa Fe con vida en la Liga BetPlay, y para eso deberá ganar el domingo 14 de mayo en su casa cuando reciba al Atlético Huila a las 8:30 p.m. En la última fecha, la número 20, visitará al Once Caldas y deberá estar pendiente de los demás resultados.

Programación Liga BetPlay (fecha 19)

Viernes 12 de mayo

Jaguares vs. Deportivo Cali - 6:05 p.m.

La Equidad vs. Atlético Bucaramanga - 8:15 p.m.

Sábado 13 de mayo

Envigado FC vs. Águilas Doradas -2:00 p.m.

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima - 4:10 p.m.

Boyacá Chicó vs. Millonarios - 6:20 p.m.

Junior vs. Deportivo Pereira - 8:30 p.m.

Domingo 14 de mayo