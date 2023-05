Rigoberto Urán, sin tapujos por el uso del helicóptero en el Giro de Italia 2023: “el que tiene plata, papi, que la use”

Este sábado, 13 de mayo. se corrió la etapa 8 del Giro de Italia 2023, la cual dejó como ganador en solitario a Ben Healy (EF Education). El irlandés se impuso al término de una cabalgada fantástica de 50 kilómetros, en Fossombrone, mientras que Primoz Roglic atacó para recuperar 14 segundos respecto a Remco Evenepoel.

Previo a esta jornada de media montaña, la edición 106 de la corsa rosa tuvo una gran polémica al término de la etapa del viernes, la número 7, debido a que la Unión Ciclista Internacional (UCI) condenó con firmeza el uso de helicópteros por parte de algunos equipos, entre ellos, el Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel, para abandonar la cima del Grand Sasso d’Italia, donde acabó la 7ª etapa del Giro.

“La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha constatado que al término de la 7ª etapa del Giro de Italia, entre Capua y el Gran Sasso d’Italia, algunos ciclistas utilizaron un helicóptero para abandonar la zona de llegada al término de la etapa. Esta ventaja representa una ausencia total de equidad deportiva y contraviene los reglamentos que buscan ofrecer una igualdad de trato en el traslado de los equipos hacia sus hoteles”, expresó la máxima instancia del ciclismo en un comunicado.

Evenepoel permanece segundo en la clasificación general - Foto: AFP

El equipo Soudal-Quick Step publicó el viernes en sus redes sociales una foto de varios de sus corredores, entre ellos el belga Remco Evenepoel, en un helicóptero con la mención: “Un viaje particular para el ‘Wolfpack’ (‘Manada’, apodo que recibe la formación) al final del día en el Giro”.

La etapa del viernes, que acabó en la cima del Gran Sasso d’Italia, a 2.130 m de altitud, suponía un desafío logístico para los organizadores y equipos.

Segundo en la general, Evenepoel se quejó antes de la etapa del viernes del hecho de que iba a tener que bajar más de 20 km en bicicleta, con mucho frío, antes de llegar al coche para volver a su hotel.

El traslado en helicóptero permitió a aquellos que usaron este tipo de transporte ganar un tiempo de recuperación precioso de cara a la etapa 8 de este sábado. Otros ciclistas tuvieron que bajar en telecabinas.

Remco Evenepoel es el actual campeón del mundo de ruta - Foto: AFP

La respuesta de Rigo

Sobre ese hecho, este sábado Rigoberto Urán fue consultado acerca del uso del helicóptero por parte de algunos y su respuesta fue bastante particular. El ciclista antioqueño no le vio mayor problema y dio a entender, como dice el dicho, ‘el que tiene plata, marranea’.

“El que tiene plata, papi, que la use, el que no tiene plata mijo... nos toca, el que no tiene billete, papi, le toca bajar en funivía, normal. Si usted tiene billete, papi, usted se lo gasta como quiere”, dijo en conversación con el periodista Marcelo La Gattina, de ESPN.

Además, Rigo aprovechó para enviarle un vainazo al Tour de Francia, competencia en la que los organizadores sí tienen prohibido ese tipo de actos. “La plata para qué es, para gastarla mijo. Estamos en el Giro de Italia mijo. Esto se llama Giro de Italia, no se llama el Tour de Francia”.

Polémica en el #giro porque ayer el @soudalquickstep se fue en helicóptero. Hoy la UCI condenó estas diferencias que permite la organización. Aquí la palabra de Rigo sobre el tema en la partida de la etapa 8 para @ESPNCiclismo pic.twitter.com/nNKCZaDP6M — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) May 13, 2023

En cuanto a la etapa de este sábado para los colombianos, fue una carrera agridulce, porque de los tres llamados a ser protagonistas en estos terrenos solo Santiago Buitrago logró sacar la cara para salvar el día, el líder del Bahrain Victorious escaló dos puestos en la general, que lo dejaron 17. Entre tanto, Urán y Rubio perdieron un par de lugares en la clasificación general.

Rigoberto Urán, corredor del EF Education EasyPost - Foto: AFP

Clasificación de la etapa 8

1. Ben Healy (IRL/EF-EasyPost) - 4:44:24

2. Derek Gee (CAN/Israel-Premier Tech) a 1:49

3. Filippo Zana (ITA/Jayco-AlUla) a 1:49

4. Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) a 1:49

5. Carlos Verona (ESP/Movistar) a 2:12

6. Mattia Bais (ITA/Eolo-Kometa) a 2:37

7. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 3:51

8. Alessandro Tonelli (ITA/Green Project-Bardiani CSF) a 3:56

9. Oscar Riesebeek (NED/Alpecin-Deceuninck) 4:00

10. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 4:34

...

24. Santiago Buitrago (COL/Bahrain - Victorious) a 5:08

33. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) a 5:36

35. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 6:02

150. Fernando Gaviria (COL/Movistar Team) a 24:53

Clasificación general

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) - 33:52:10

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:08

3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:38

4. Joño Almeida (POR/UAE Emirates) a 0:40

5. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:52

6. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:56

7. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroén) a 0:58

8. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:26

9. Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) a 1:39

10. Lennard Kámna (GER/Bora-Hansgrohe) a 1:54

...

17. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious), a 02:52

23. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost), a 04:26

24. Éiner Rubio (COL/Movistar Team) a 04:29

137. Fernando Gaviria (COL/Movistar Team) a 1:35:09

Con información de la AFP.