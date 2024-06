¿Ya lo vendió? Fabián Sambueza dijo qué pasó con el lote que le regaló un hincha de Santa Fe

“Fuimos a cenar a la parrilla grande que queda cerca al Campín, que es como de tres pisos. Ahí lo conocí. Le agradecí por lo que me quería regalar y le dije que de todas maneras me iba a ir del club, porque económicamente no estaba bien y no me podían pagar”, le recalcó el argentino, de 35 años, hoy jugador del Bucaramanga.