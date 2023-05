Autogol en la fecha 20 le costó amenazas a jugador de Envigado; así salió su técnico a defenderlo

Durante la fecha 20 del fútbol colombiano, varios equipos que ya estaban eliminados tuvieron que ser “jueces” de otros que se jugaban las últimas cartas por la clasificación. Entre los partidos que se dio esta situación estuvo el Once Caldas vs. Santa Fe, o el Deportivo Pasto contra Envigado, que terminó en el paso a la siguiente instancia de los ‘volcánicos’, que lograron ganar por 2-1.

El resultado que se dio generó muchas molestias en varios sectores del balompié nacional, no porque fuera el equipo de Nariño, sino por las extrañas maneras en que resultó dándose. Pues resulta que el juego iba en empate hasta el minuto 83 y en ese momento se dio una jugada ofensiva en favor de Pasto, misma que terminó con un insólito autogol del defensa de los naranjas Jhon Banguera.

Por la acción citada, el central de Envigado ha recibido amenazas. - Foto: Captura de pantalla de Win

Para muchos la acción fue algo fortuito y sin intención por parte del zaguero de Envigado, pero para otros terminó catalogada como una jugada extraña que, a la altura del juego, dio el tanto necesario al cuadro rival para lograr meterse en el grupo de los ocho. Lastimosamente, dicha acción tan polémica dio para el debate, pero también para las amenazas en contra del protagonista.

José Alberto Suárez, técnico del equipo antioqueño, estuvo en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, donde señaló enfático que su equipo estaba libre de alguna culpabilidad: “Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea”. Junto a esto, pidió respeto absoluto hacia Banguera, quien según él, no hizo nada antideportivo: “Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”.

Junto a esto, el entrenador dijo que no solo se trataba de las afectaciones al jugador, sino también a su núcleo más cercano: “Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”.

Jhon Banguera por la acción de autogol recibió amenazas. - Foto: Dimayor

Para terminar su defensa por Banguera, explicó las dificultades que tuvo el jugador para resolver en cuestión de segundos la acción por la que se le condenó: “El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2023-I

Águilas Doradas - 39 puntos (+11 diferencia de gol)

Millonarios - 38 puntos (+12 diferencia de gol)

Atlético Nacional - 36 pts (+12 DG)

América - 32 pts (+10 DG)

Boyacá Chicó - 30 pts (+6 DG)

Alianza Petrolera - 30 pts (+5 DG)

Medellín - 29 pts (+5 DG)

Deportivo Pasto - 29 pts (+1 DG)

Junior - 28 pts (0 DG)

Santa Fe - 26 puntos (+4 DG)

Santa Fe se quedó fuera de los cuadrangulares finales. - Foto: DIMAYOR