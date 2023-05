Javier Fernández, el ‘cantante del gol’, tuvo nuevo ‘blooper’ en vivo: hinchas de Millonarios le cobraron

La fase del ‘todos contra todos’ terminó para el fútbol colombiano este miércoles, 17 de mayo. Los mejores ocho equipos se quedaron con los cupos a la gran final, mientras las decepciones para varios estuvieron marcadas por eliminaciones como la de Santa Fe, Junior y Deportivo Cali. Entre los equipos importantes que jugarán por la estrella, cabe resaltar a Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, que fue segundo.

Precisamente, sobre el cuadro embajador, se pudo decir al cierre de la primera fase que fue el segundo mejor equipo a lo largo de las 20 fechas y que solo fue superado por Águilas Doradas; sin embargo, ambos tuvieron la fortuna de ser cabezas de serie, dándoles algunos beneficios para las finales. La diferencia entre los antioqueños y los bogotanos fue apenas de un punto, que se marcó por el resultado de la última fecha.

El cuadro azul jugó con La Equidad en El Campín, donde igualó 0-0, en un partido atractivo que demostró la superioridad de los locales en todo momento; sin embargo, las anotaciones no pudieron darse a lo largo de los 90 minutos, lo que les generó cerrar con un empate a cero su estancia en la fase regular.

Daniel Cataño generó preocupación al salir lesionado del último juego por Liga. - Foto: Twitter @MillosFCoficial

En medio de la transmisión por este partido fue que se dio una situación que tuvo en la mira al narrador Javier Fernández, más conocido como el ‘cantante del gol’, quien fue señalado por parte de los hinchas de Millonarios, que exigieron a través de redes sociales que este no les volviera a acompañar en una transmisión.

Resulta que durante una situación para el cuadro embajador, entró una jugada importante de otro duelo que se desarrollaba en ese mismo instante. Al parecer, Fernández restó importancia a la narración del juego en Bogotá, sin percatarse de una acción importante, y puso su atención sobre el gol del Tolima ante Nacional, para luego, al ver la repetición, terminar relatando lo sucedido.

Dicha desconcentración de segundos hizo enfurecer a los aficionados azules, que de inmediato fueron a Twitter para poner comentarios en contra del narrador. “El cantante del gol @Cantantedelgol aparte de ciego, despistado, dizque narrando con toda emoción una repetición de jugada de Macalister de @MillosFCoficial, ay no no no @WinSportsTV están graves”, mientras otro dijo: “Cuántos likes para que ya no nos pongan narradores que narran repeticiones, y sí, estamos hablando del @Cantantedelgol”.

Terminada la fecha 20, el sorteo de los cuadrangulares definió los enfrentamientos en el grupo A y grupo B.

Águilas Doradas de Rionegro y Millonarios se quedaron con el punto invisible que los consolidó como cabezas de serie. Así las cosas, Nacional, América, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Deportivo Independiente Medellín y Pasto esperaban por su zona.

Así quedaron los cuadrangulares finales. - Foto: DIMAYOR

Con las balotas listas, el sorteo se dio y quedó de la siguiente manera:

Grupo A: Águilas Doradas, Nacional, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.

Grupo B: Millonarios, América de Cali, Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín.

En ese sentido, la primera fecha del campeonato se jugará entre el 20 y 22 de mayo, según informa la Dimayor.

Grupo A

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Grupo B

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Independiente Medellín vs. Millonarios FC

El próximo 25 de junio ya se sabrá el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Fecha y hora para ver la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor.

20 de mayo

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Millonarios FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: WIN+

21 de mayo

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Transmisión: WIN+

22 de mayo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: WIN+