Pep Guardiola destapa su futuro y afirma si volverá al Barcelona o no; fue tajante con su respuesta

En cuanto a la salida del extécnico Xavi Hernández y si le ha pesado al de Terrassa las comparaciones con Guardiola, éste lo negó. “Lo que haya podido pasar, no es mi culpa. Llevo años fuera de Barcelona, no sé cuántos. No soy sospechoso de nada, en este sentido. Yo no he hecho esas comparaciones”, se defendió Guardiola.