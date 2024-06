Toni Kroos dejó su humildad a un lado y calentó la Eurocopa 2024 con radical declaración; esto dijo

“Sabemos qué tipo de rival nos espera, pueden ser desagradables, son fuertes físicamente, defienden de forma compacta y juegan bien al contraataque. Estamos advertidos. Escocia es el tipo de rival que a la selección le ha resultado muy difícil en los últimos años. No hace falta que nadie nos haga ver que será un partido inaugural muy difícil. Estamos muy bien preparados ”, agregó.

Kroos regresó a la selección después de casi tres años, y una de las razones es que tiene “hambre” por ganar. “Tengo en la cabeza ganar el torneo. Si no tuviera esta fantasía, no lo habría hecho”, dijo sobre su vuelta. Aunque no cree que el grupo actual necesite “ser liderado”.