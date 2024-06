Atlético Nacional pone en jaque al Deportivo Cali; lío legal afectaría gravemente al equipo ‘azucarero’

Según con lo que se conoce hasta el momento, si el Deportivo Cali no cancela esta deuda a Atlético Nacional no podrá inscribir jugadores durante un tiempo , lo cual, claramente, es un aspecto muy negativo para cualquier equipo del fútbol profesional colombiano.

“El Azucarero no tiene recurso ante el TAS, por tanto debe pagar los 400.000 iniciales más 215.000 dólares por intereses. Si Cali no paga, Nacional no le entregará el paz y salvo; sin ese documento, el cuadro caleño no podrá inscribir jugadores durante un año”, agregó el comunicador deportivo.