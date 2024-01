América sufre duro golpe: “para Arturo Vidal no es ni su plan B”; borran trino anunciando su fichaje

Luego, sentenció: “Vidal tiene una oferta multimillonaria del América de Cali y Colo Colo no tiene como igualar esa oferta, pero a partir de una serie de movimientos y despertarse para ir a buscarlo, yo no descarto su llegada al club. Colo Colo se va a meter de lleno en la pelea por Arturo”.

Pablo Ramos, presentador chileno de ESPN, también se refirió con respecto a este tema y aseguró que el entorno cercano al mediocampista confío en que este fiche en los próximo días con el ‘Cacique’. Asimismo, soltó que para el jugador América no es su principal opción.

“Es Lunes y en el entorno de Arturo Vidal confían en que el King fichará con Colo Colo. También es la intención del jugador y sólo está esperando que el Blanco y Negro active las negociaciones formales. América de Cali no es ni el plan B, apenas su tercera opción” , precisó.

Sin embargo, a Burger King, reconocida cadena de hamburguesas, no le salió muy bien su primera publicación sobre el tema y dio como un hecho en X (Twitter) el traspaso del chileno, generando bastante confusión en los hinchas escarlatas. A la compañía le tocó borrar rápidamente el trino.

SEMANA pudo saber que el negocio sigue en proceso y todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Vidal está cerca de América, pero no se podrá cantar victoria hasta que no se suba al vuelo que lo traerá a Colombia para realizar la respectiva revisión médica y la firma del contrato.