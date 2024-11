Filtran la verdadera razón de la expulsión de Efraín Juárez, en el partido de Nacional vs. Santa Fe

En el video no se muestra que Juárez hiciera algún gesto para provocar a los rivales, una situación que ha desatado la controversia. Se está a la espera del informe del árbitro central para conocer cuál fue la causa que desencadenó en la expulsión de entrenador verdolaga.

“Me lo robaron”: jugador de Nacional no tuvo miedo e hizo denuncia en la que Dimayor tiene que ver

A la polémica se suman las palabras que dijo Elvis Perlaza, lateral del conjunto cardenal, quien no se guardó nada y criticó con dureza a Juárez por lo sucedido. “Es un irrespetuoso. Celebrándole el gol al banco, al profe (Peirano). No se aguanta a una persona de esas. Igual no ha ganado nada”, dijo.