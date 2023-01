“Así de pelado me tiene enero”, las burlas que despertó en redes sociales Dayro Moreno por su evidente falta de cabello

El lunes 30 de enero la Liga BetPlay tuvo la continuidad de su segunda jornada con el duelo de fondo entre el Once Caldas que recibió en su casa al Deportes Tolima. Un duelo emocionante se vivió en el estadio Palogrande, que dejó al cuadro ‘pijao’ como beneficiado, al llevarse un punto de la Ciudad de las Puertas Abiertas.

En primera instancia, los pijaos, dirigidos por Hernán Torres, dieron el primer golpe en el partido después de que el argentino Facundo Boné lograra cazar un esférico que mandó a guardar por entre las piernas del portero rival, Eder Chaux.

Tolima vs. Once Caldas - Foto: DIMAYOR

Ya sobre el final de la primera parte, gracias a una jugada discutida que pidió el VAR, el blanco de Manizales pudo empatar el juego desde los doce pasos. El cobro lo hizo Dayro Moreno, delantero que cambió el disparo por gol, empatando el duelo. Con ese tanto, llegó a 100 goles con la camiseta de este club.

Sin embargo, más allá de lo logrado sobre el terreno de juego, Dayro se robó el show por algo particular en su cabello. El tolimense siempre fue un hombre que jugó con los looks, desde tener cabello largo hasta llevarlo más corto. No obstante, en este duelo ante los pijaos, le fue inevitable ocultar que se estaba quedando calvo.

A través de las redes sociales los usuarios no se guardaron sus opiniones: “Hay que tener dignidad”; “pensé que era Elkin Soto”; “Esa mortadela no la tiene ni zenú”; “Totalmente de acuerdo! Pero por ejemplo también usted debería darse al dolor y aceptar que su equipo no es un equipo grande jajajaja”; “Cómo en el tejo, bocín. Mecha arriba y mecha abajo!!!!”; “Ese ‘man’ está más calvo que Juan David Pérez”; “Por borracho se le cayó el pelo jajaja”.

Así de pelado me tiene Enero. pic.twitter.com/8dudQlPUSN — Gol Garra (@ElGolGarracol) January 31, 2023

Los mensajes se enfocaron en la alopecia del jugador y no lo bajaron de ‘calvo’. Recordemos que el deportista ha tenido varias polémicas sobre todo porque le gusta tomar, lo que puede ser una de las causas de su alopecia, le dicen los usuarios.

“Llegó Dayro Moreno al Once Caldas y se tiró el equipo, está bien que uno sea borracho, porque Dayro Moreno lamentablemente tiene adicción al alcohol, es borracho. Yo pensé que iba a mejorar, porque la gente tiene toda la posibilidad de mejorar. Pero una cosa es que tome solo y otra que invite a los compañeros del equipo a tomar. Dayro Moreno se tiró al Once Caldas, la falta de profesionalismo y se tiró una linda campaña de (...) Lamentablemente lo que está sucediendo en el equipo de Manizales, da tristeza y da grima, porque tiene que ver con el profesionalismo de muchos jugadores”, fueron las declaraciones del periodista César Augusto Londoño a los medios nacionales en su momento.

Por lo pronto, y siendo ajenos a esta situación personal del jugador, el Once Caldas ya pasó la página de este amargo empate que vivió en su casa. El cuadro manizaleño lleva a penas un punto en dos presentaciones de la Liga BetPlay que hasta ahora esta empezando.

El próximo duelo será ante el Deportivo Cali, equipo que no ha logrado debutar en este campeonato, luego de que sus dos primeros juegos fueron aplazados.

Dayro Moreno fue uno de los jugadores campeones de la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004. - Foto: Once Caldas

Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay

3 de febrero

Deportivo Pereira vs. Atlético Huila

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramirez Villegas

Televisión: WIN+

4 de febrero

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Jaguares FC vs. Atlético Nacional

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN+

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+

5 de febrero

Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Unión Magdalena vs. Envigado FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

6 de febrero

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+