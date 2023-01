Cambios de programación en la fecha 2 y 3 de la Liga Betplay

Como se ha vuelto costumbre, la Liga Betplay arrancó con varios partidos aplazados y frecuentes cambios de horarios en la programación, algo de lo que se han quejado fuertemente los hinchas del fútbol colombiano, a través de las redes sociales, y que han apoyado algunos periodistas y comentaristas deportivos.

Este fin de semana se disputaron los partidos de la segunda fecha de la liga colombiana, faltando por disputarse -este lunes- el juego entre Once Caldas y Tolima y el martes los partidos entre Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, y América de Cali y Unión Magdalena. Los cuales se adelantaron para que no se cruzaran con el partido de la Selección Colombia Sub-20 por el hexagonal final, que se disputará en Bogotá.

Este martes, 31 de enero, a las 4:00 de la tarde se jugará en el estadio la Independencia de Tunja el juego entre Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba. Mientras que a las 6:10 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América disputará su segundo partido del campeonato, recibiendo al Unión Magdalena de Santa Marta.

América cayó en la primera fecha ante Deportes Tolima en Ibagué. - Foto: @AmericadeCali

La Dimayor anunció que la fecha tres de la Liga Betplay arrancará el próximo viernes, 3 de febrero, a las 6:00 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, con el partido entre el campeón Deportivo Pereira y el recién ascendido Atlético Huila. Dos equipos que vienen de perder como locales en la fecha de este fin de semana.

Entre las modificaciones, también se anunció que el partido entre Deportivo Cali y Once Caldas se jugará el domingo, 5 de febrero, a las 3:15 de la tarde en el estadio del equipo azucarero. Mientras que el mismo día, a las 5:30 de la tarde, en el estadio Alfonso López, Atlético Bucaramanga recibirá al Junior de Barranquilla.

La última modificación que comunicó la Dimayor es para el partido entre Águilas Doradas y Deportes Tolima, el cual se jugará el lunes, 6 de febrero, a las 6:00 de la tarde en el estadio Alberto Grisales en la ciudad antioqueña de Rionegro.

Millonarios derrotó a Deportivo Pereira. Foto: Juan Pablo Rueda. - Foto: Foto: Juan Pablo Rueda.

Iván Mejía se despachó contra la Dimayor por cambios en la segunda fecha de la Liga Betplay

Las dos primeras fechas de la liga colombiana fueron programadas y publicadas por las cuentas oficiales de la Dimayor hace un poco más de una semana. Sin embargo, el pasado miércoles 25 de enero se conocieron las primeras modificaciones del campeonato, por lo que algunos juegos cambiarán de día y hora.

Uno de los que se indignó por los primeros cambios en la programación de la Liga Betplay fue el experiodista y comentarista deportivo Iván Mejía Álvarez, persona que estuvo toda su vida ligada al fútbol colombiano y a pesar que hace algunos se retiró de su profesión, sigue usando su cuenta personal de Twitter para opinar sobre lo que sucede tanto en deportes como en la situación actual del país.

El experiodista es de los principales críticos de la Dimayor. - Foto: foto: león darío peláez-semana

“Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. El mismo despelote, desorden, incoherencia y el lagarto ‘coctelero’ de Jaramillo cumpliendo las órdenes de Serpa”, escribió el vallecaucano en su cuenta personal de Twitter, criticando directamente al presidente de la Dimayor y acusándolo de recibir órdenes del presidente de Millonarios.

Y aunque muchos en Twitter estuvieron de acuerdo con el excomentarista deportivo, afirmando que el desorden de la Dimayor no ha cambiado y que no se ve organización en la Liga Betplay que acaba de comenzar, muchos otros lo criticaron por desconocer la situación del Deportivo Pasto y no entender que esta vez el partido se aplaza por algo que está fuera de control de cualquier directivo colombiano.