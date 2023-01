La Selección Colombia sufre durísima baja de cara al comienzo del hexagonal final en el Sudamericano Sub-20

Después de lograr su anhelada clasificación el pasado viernes ante la Argentina de Javier Mascherano, la Selección Colombia se prepara para el primer duelo del hexagonal final del Sudamericano de la categoría, el cual reúne a las tres mejores selecciones de cada grupo. (Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador).

El debut de la Tricolor de Héctor Cárdenas será este martes 31 de enero ante una de las favoritas a quedarse con el título: Uruguay. Los charrúas vienen de dominar el grupo B, siendo líderes y además invictos con tres partidos ganados y un solo empate.

Colombia terminó segundo del grupo A con 8 puntos. - Foto: AP

Sin embargo, no todo es color de rosa en el combinado nacional previo al duelo que se disputará en el estadio El Campín. De acuerdo con las informaciones que han llegado desde el núcleo del seleccionado, un hombre crucial del mediocampo no estaría para el primer duelo, debido a un golpe sufrido en el partido con Argentina, del que no se ha podido recuperar.

Se trata del volante Daniel Luna, jugador que ha sido un bastión en la mitad del campo y que aún no se repone de una lesión en el duelo pasado. El técnico Héctor Cárdenas confirmó este lunes en rueda de prensa que el jugador no estará.

“Daniel día a día ha evolucionando satisfactoriamente, todo el trabajo que se viene haciendo en la parte médica es importante para poder recuperarlo lo antes posible. Consideramos que lo más pertinente es que se aplace su regreso para el siguiente partido, aquí vamos a priorizar la salud del deportista y que esté al cien por ciento para que pueda competir”, anunció el estratega.

Colombia celebrando el gol de Daniel Luna ante Paraguay. - Foto: Prensa FCF

Por otro lado, el técnico colombiano habló de lo que viene en esta fase final del Sudamericano, donde se busca el cupo al Mundial. “Tenemos que continuar y no parar, el equipo ha evolucionado partido a partido, ha encontrado esa identidad y ese juego que nos ha caracterizado y de cómo compite. A partir de ahí venimos construyendo y fortaleciendo algunos aspectos que el equipo tiene que seguir consolidando porque estos partidos acá en Bogotá son totalmente diferentes. Cada uno tiene un plan de juego que debemos ir construyendo”.

Cárdenas no fue ajeno al tema de la altura del capital, factor que le puede jugar a favor a la hora de enfrentar a estos rivales. “La preparación ha sido importante, pero no será suficiente si el desempeño que tenemos en cada uno de los partidos no es bueno. Para nadie es un secreto el tema de la altura, cuando llegamos lo empezamos a sentir y mucho más cuando empezamos a entrenar y en ciertas horas del día. Fisiológicamente se pueden hacer múltiples ayudas que van a permitir que los deportistas compitan de buena forma y mucho más en estas edades”.

Y sobre su rival, uno de los más poderosos del torneo, Cárdenas dijo que “es un rival que pudimos enfrentar en los Juegos Odesur, valoramos el gran trabajo que viene haciendo y lo que identifica el juego de este seleccionado”.

“Debemos tener en cuenta que lo que ha destacado el desempeño de Uruguay es su funcionamiento colectivo, la intensidad que tienen en el juego y la manera en la que tienen grandes jugadores que no solo son fuertes técnicamente, sino físicamente, donde se van imponiendo en ese juego y van llevando al rival a tener falencias”, agregó.

Colombia y Argentina en partido como parte del campeonato Conmebol Sub-20 - Colombia 2023 que se disputa en la ciudad de Cali. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Fixture de la fase final del Sudamericano Sub-20

Martes 31 de enero

Paraguay vs. Venezuela (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Brasil vs. Ecuador (5:30 p. m.) - Estadio El Campín

Uruguay vs. Colombia (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Viernes 3 de febrero

Uruguay vs. Ecuador (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Brasil vs. Venezuela (5:30 p.m) - Estadio de Techo

Colombia vs. Paraguay (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Lunes 6 de febrero

Venezuela vs. Uruguay (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Paraguay vs. Brasil (5:30 p. m.) - Estadio El Campín

Colombia vs. Ecuador (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Jueves 9 de febrero

Ecuador vs. Venezuela (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Uruguay vs. Paraguay (5:30 p. m.) - Estadio de Techo

Colombia vs. Brasil (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Domingo 12 de febrero

Venezuela vs. Colombia - Estadio El Campín

Uruguay vs. Brasil - Estadio El Campín

Ecuador vs. Paraguay - Estadio de Techo