Así es la dieta con la que LeBron James mantiene su espectacular estado físico

LeBron James hizo historia el pasado martes al convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, superando al mítimo Kareem Abdul-Jabbar con un tiro desde la frontal aplicando su típico paso atrás para el fade away. A los 38 años, el oriundo de Akron (Ohio) sigue siendo considerado de los mejores jugadores de la actualidad y por supuesto de todos los tiempos, comparado incluso con Michael Jordan.

Ahora mismo el ‘King’ cumple su temporada número 20 como profesional, algo que muy pocos deportistas de cualquier disciplina han llegado a cumplir. Todo eso se lo debe a un talento innato y también a una estricta rutina de ejercicio que no se detiene ni siquiera cuando está de vacaciones entre temporada y temporada.

“A todos quienes han formado parte de esta carrera conmigo estos últimos 20 años, solo quiero darles las gracias porque no sería yo sin toda su ayuda, toda su pasión y todos sus sacrificios para ayudarme a llegar hasta aquí. Nunca hubiera soñado algo mejor”, dijo después de marcar el esperado punto con el que se puso en lo más alto del ranking de máximos anotadores.

James llegó a 38.390 puntos en su carrera - Foto: Getty Images via AFP

Ahora le queda poco por ganar y la sombra del retiro empieza a rondar por su mente, sin embargo, prometió que lo último que quiere hacer es jugar con su hijo Bronny en cualquiera de las franquicias que le permita hacerlo. Para ello debe mantenerse en plenitud de condiciones, pues los 38 años no son tan fáciles de sobrellevar en un deporte que exige esfuerzo al límite, resistencia y un estado físico al 100 %.

Para ello, LeBron se exige con una dieta estricta que consiste en iniciar el día ingiriendo proteínas en horas de la mañana. Para el desayuno, curiosamente, el ‘Rey’ se bebe una copa de vino, acompañada de una tortilla de clara de huevo, pancakes, frutas variadas y yogur desnatado, es decir, con grasa inferior al 0.5 %.

Los pancakes de avena son un excelente aliado para los desayunos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En el almuerzo, LeBron tampoco se permite ningún tipo de ‘pecado’. Su dieta consiste en pasta, ensalada, pollo a la plancha y fruta, mientras que en la cena se inclina por pescado o carne magra acompañada de verduras.

Si es día de partido, de acuerdo a lo que le reveló a Bussines Insider, “antes de jugar, como pechuga de pollo y puede que un poco de pasta. Los carbohidratos ayudan porque vas a salir a jugar durante un montón de minutos. Pero una ensalada y algunas verduras también me van muy bien. Antes del partido puedo tomar un batido de proteínas y algo de fruta, y estoy listo”.

Solo hay un momento de la semana en la que LeBron permite darse gustos con comida fuera de la dieta y después de jugar, justamente para recuperar lo perdido sobre la duela. “Me espero a después del partido. No puedo hacerlo antes”, agregó.

Lo que sí ha suprimido por completo es “el azúcar, pero he aumentado los carbohidratos. Pierdes tantas calorías y quemas toda tu energía en esos partidos. Así que me ha dado fuerte por los carbohidratos, porque aportan energía. A mí me funciona”.

LeBron James y su tradicional ritual antes de iniciar cada partido - Foto: AP

Durante sus veinte años de carrera, ‘King James’ ha sido una fuerza arrasadora en las canchas de la NBA acaparando títulos, premios y estadísticas de forma insaciable. Con los 38 puntos que alcanzó este martes ante los Oklahoma City Thunder, el alero elevó su registro hasta los 38.390 puntos, por encima de los 38.387 que acumuló el legendario Abdul-Jabbar.

A sus 38 años, LeBron luce esta temporada el tercer mejor promedio de su carrera (30,2 puntos), reflejo de una extraordinaria longevidad con la que ha explotado el inmenso potencial que ya mostraba en el instituto, cuando fue bautizado como “El Elegido” por Sports Illustrated.