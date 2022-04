Así está la baraja de candidatos para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

Lo que era un secreto a voces entre los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se confirmó este lunes con la destitución de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia de Mayores.

El comunicado revela que el comité ejecutivo, “en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy”, acordó los términos para el final del contrato que ligaba a Rueda como seleccionador hasta el final del ciclo mundialista, es decir, hasta diciembre del 2022, si es que la Tricolor hubiera clasificado al campeonato del mundo.

A finales de marzo se supo que en el contrato había una cláusula de rescisión si Colombia se quedaba fuera del Mundial, lo que le permitía a los directivos prescindir de sus servicios unilateralmente. El apoyo para las últimas dos fechas de Eliminatorias se entendió como una sentencia a terminar la campaña y dar un paso al costado por ese sexto lugar que dejó al equipo nacional sin aspiraciones de llegar, por lo menos, al partido de repechaje que quedó en manos de Perú.

Incluso después de ese partido en Puerto Ordaz, que la Selección ganó 1-0, se empezó a hablar de algunos candidatos que ahora sí tienen vía libre para aspirar al cargo y negociar directamente con los directivos. En esa lista hay tres nombres fundamentales: Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa y Luis Fernando Suárez.

Gareca, un sueño lejano

Desde el momento en que Carlos Queiroz se despidió de Colombia, el Tigre Gareca se ha convertido en un auténtico anhelo para la FCF. La clasificación a Rusia 2018 lo avala, sumado a que en el repechaje ante una selección asiática no debería tener mayores problemas para avanzar a su segundo Mundial de manera consecutiva.

Gusto siempre ha existido en los directivos. Sin embargo, las conversaciones no han prosperado por su presente con el conjunto inca. “Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. Cuando renovamos con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien”, declaró.

“Para el entrenador que tuvo paso por varios clubes de Colombia, no es sano hablar de esto previo al próximo reto con los peruanos. “Me haría perder el compromiso que yo tengo con la selección y con un país. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera hablar con alguien, ni con equipo ni con selección, estamos enfocados en el repechaje”.

El Tigre Gareca es técnico de los peruanos desde el año 2015 - Foto: Getty Images

Las exigencias de Bielsa

El otro técnico en carpeta es Marcelo Bielsa, recientemente desvinculado del Leeds United al que llevó de regreso a la Premier League tras 16 años de espera. El argentino salió por malos resultados, aunque quedó en la memoria de los aficionados por devolverles el lugar en la primera división del fútbol inglés.

“Otra de las selecciones que no viajará a Catar es Colombia y los cafeteros están interesados en que el rosarino agarre la Sub 17 y la Sub 20 para poder trabajar desde las inferiores”, publicó en marzo pasado el diario Olé.

Ante esa posibilidad, incluso surgieron las condiciones que pondría el Loco para dirigir a la Tricolor, más allá de un salario importante por su trayectoria en clubes y selecciones. En primer lugar, que pudiera tener voz y voto en las divisiones menores; segundo, que tenga plena soberanía sobre las decisiones deportivas y tercero que obtenga el apoyo para un proyecto a largo plazo.

En las últimas semanas confirmaron desde Bolivia, que estaban en conversaciones con Bielsa y en Inglaterra surgió la posibilidad de dirigir al Burnley de cara a la próxima temporada. Hasta ahora el afamado técnico no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Marcelo Bielsa dejó un legado de jugadores jóvenes en el Leeds United - Foto: AP

Suárez: el de la casa

Luis Fernando Suárez, actualmente en la selección de Costa Rica, es otro de los nombres que ha rondado en la agenda de la Tricolor. El problema es que, para poder tener opciones de contratarlo, la FCF tendría que esperar que pierda el repechaje en junio o que termine su participación en Catar 2022 en diciembre.

En declaraciones para Zona Libre de Humo, el antioqueño aseguró que “dirigir la Selección Colombia para mí no es una obsesión, si se da, bien”, aunque dejó abierta la puerta a poder planteárselo en un futuro.

De momento el objetivo de Suárez es clasificar con Costa Rica y hacer una decorosa actuación como otrora lo hiciera su compatriota Jorge Luis Pinto, llegando hasta la fase de cuartos de final en Brasil 2014.