Neymar responde a exjugador del Liverpool y le dice que solo “habla mierdas”

Neymar está cerca de conseguir su cuarto título de liga francesa desde que llegó al París Saint-Germain, procedente del Barcelona, a cambio de 222 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro en la historia del fútbol.

Fijándose solo en los títulos, la llegada del crack brasileño a Francia ha sido todo un éxito, pues ha ganado 11 trofeos con los parisínos, sin embargo, ha quedado en deuda por los dos principales objetivos que tenía al despedirse de España: ganar otra Champions League siendo la figura y hacerse merecedor del Balón de Oro.

Neymar será la punta de lanza de Brasil en el próximo mundial - Foto: AP/Silvia Izquierdo

Esas dos tareas pendientes han provocado grandes críticas desde Brasil, país donde la prensa ha decidido enfocarse en la vida privada del jugador, sus fiestas y sus lujos, más que lo que pueda aportar dentro del campo de juego. El último en hacerlo fue Fabio Aurélio, exjugador del Liverpool, quién aseguró que “estaría muy decepcionado si fuera Neymar” por no haber conseguido convertirse en el mejor del mundo.

“Por las ambiciones que tiene, y por la calidad y el talento que tiene, el hecho de que nunca haya ganado un Balón de Oro se siente mal. Tiene todas las condiciones para hacerlo, pero no sé qué ha pasado. Tal vez algunas cosas son más importantes para él que el juego, no lo sé”, agregó el lateral derecho de 42 años que actuó en equipos como Valencia y Sao Paulo, antes de desembarcar en Anfield.

Fabio Aurelio lo comparó con los dos principales referentes de la última generación de futbolistas. “Cristiano Ronaldo y Messi estuvieron allí en el nivel más alto durante 10 o 15 años, y nunca escuchaste sobre problemas fuera del campo, pero Neymar siempre está involucrado en cosas como esta”, dijo en entrevista para Goal.

El exfutbolista considera que Ney “necesita mantenerse alejado de esas cosas, porque es capaz de cosas increíbles. Quizás ahora, con la edad que tiene, si no te cuidas, puede volver y atormentarte. Todavía es Neymar y es capaz de hacer cosas que no esperas, pero ahora ves que no está tan en forma como solía estar”.

“Solo hablas mierdas”

Aunque estas declaraciones fueron la semana pasada, la respuesta del astro brasileño llegó hasta este martes. El ‘10′ de la canarinha subió una historia con el pantallazo de las criticas de Fabio Aurelio y se burló con emojis de caras sonrientes.

Más adelante subió otra publicación con todos los títulos que ha ganado con Santos, Barcelona y PSG. “Realmente estoy decepcionado y eso que no puse todo”, escribió Neymar en tono sarcástico por la declaraciones de su compatriota.

La explosión de la polémica llegó con una serie de videos en las que el atacante dispara directamente contra sus críticos. “Moralmente, estoy cansado de estos exjugadores que están ahí y que sólo abren la boca para hablar mierdas”, dijo.

📱 | Neymar 🇧🇷 « en a marre » des anciens joueurs qui le critiquent « pour dire de la m**** »



Un message qui vise directement l’ex-latéral de Liverpool, Fabio Aurelio



📱 Instagram de Neymar 🇧🇷 via @RMCsport



pic.twitter.com/4csNKenWjw — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2022

“Cinco minutos de entrevista y sólo se puso a hablar de la vida de los demás. Si quieres criticar, critica. Pero hablar mierdas así no es posible”, lanzó ‘Ney’ en contra de un Fabio Aurélio que recibió todo el descargo de la frustración que le han ocasionado los rumores en su contra.

Lo cierto es que Neymar ha tenido que combatir con el ambiente hostil desde Brasil y también en Francia, donde los ultras del París Saint-Germain lo abuchearon después de la eliminación en octavos de Champions League a manos del Real Madrid. Alejado de las redes sociales, el 10 ha respondido con goles: el sábado pasado marcó triplete en la goleada 6-1 sobre el Clermont y este domingo abrió la cuenta en el triunfo sobre Olympique de Marsella (2-1) que los pone a tiro de un título que tienen en el bolsillo desde diciembre.