Neymar tiene el salario más alto de toda Europa: ¿cuánto gana el brasileño?

El salario mensual bruto medio de los jugadores del París Saint-Germain se eleva a 990.000 euros (1.091.000 dólares) y el atacante brasileño Neymar es el jugador mejor pagado con algo más de 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) al mes, según estimaciones publicadas el martes por el diario deportivo L’Équipe.

El PSG, líder de la Ligue 1 pero eliminado recientemente en octavos de final de la Liga de Campeones por el Real Madrid, es el club más generoso con sus jugadores y cuerpo técnico en Francia, como se esperaba.

En la clasificación del salario de los jugadores de la Ligue 1 que estableció L’Équipe, las 14 primeras posiciones están ocupadas por integrantes del PSG, que desde 2011 está controlado por el fondo catarí Qatar Investment Authority (QIA).

Neymar podría salir este verano ante la difícil situación que vive con la afición del PSG - Foto: AFP

Neymar domina el ranking con un salario mensual bruto de 4.083.000 euros (4.500.000 dólares), por delante de la estrella argentina Lionel Messi, fichado en agosto de 2021 y tendría un salario de 3.375.000 (3.720.000 dólares) al mes. Kylian Mbappé, cuyo contrato termina en junio, tendría un salario mensual de 2.220.000 euros (2.425.000 dólares), aunque se convertiría en el mejor pagado si es que acepta la última oferta de renovación que ha puesto en su mesa el presidente Nasser Al-Khealifi, algo que está bastante lejos de darse por su deseo de llegar al Real Madrid.

Hay que bajar al puesto 15 para encontrar al primer jugador de la Ligue 1 que no forma parte del PSG. Es el atacante del Mónaco Wissam Ben Yedder, con 650.000 euros (716.000 dólares).

Según las cifras de L’Équipe, el jugador con mejor salario de Europa, fuera de Francia, es el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), con 2,6 millones de euros (2,86 millones de dólares) brutos mensuales.

¿Fuera del PSG?

Abucheado en el Parque de los Príncipes, Neymar vuelve a vivir un periodo complicado en el París Saint-Germain, cuyos resultados sufren la irregularidad de la estrella brasileña, que una vez más debe hacerse perdonar por los seguidores parisinos.

El nuevo fiasco en la Liga de Campeones, donde el PSG quedó apeado de nuevo en octavos (3-2 en el global de la eliminatoria contra el Real Madrid), ha colocado a ‘Ney’ en el disparadero de los hinchas del PSG, que vieron en al llegada del brasileño en 2017 la pieza que faltaba para conquistar al fin el trofeo continental.

Tras lo sucedido en Madrid, Neymar buscó el consuelo de la familia. En sus dos publicaciones en Instagram posteriores a la eliminación europea del 9 de marzo, aparecía junto a su hijo y después al lado de su hermana, con una gran sonrisa.

Fuera del caparazón familiar, el ambiente no es tan de color rosa, sobre todo en el Parque de los Príncipes, donde fue abucheado e insultado en el partido contra el Bordeaux pese a la victoria 3-0. El argentino Lionel Messi tampoco escapó a la protesta de las gradas.

El jugador brasileño no reaccionó públicamente a esta hostilidad de los ultras, que no celebraron su tanto en dicho partido. Tampoco el futbolista saludó a los aficionados al finalizar el encuentro, tal como sí hicieron varios de sus compañeros. “Todos somos responsables, no hay unos más que otros. Somos un equipo, estamos juntos en las buenas y en las malas”, explicó el defensa Presnel Kimpembe.

La relación entre ‘Ney’ y el PSG es una montaña rusa desde que llegó a la capital parisina en 2017, procedente del FC Barcelona a cambio de 222 millones de euros ―la cantidad más alta pagada nunca por un futbolista―.

En el verano de 2019, una parte de la afición parisina le insultó cuando Neymar dejó caer su deseo de regresar al Barcelona. Tiempo más tarde, en cambio, fue el gran amor, con Lisboa como escenario de este romance: en una ‘final a cuatro’ atípica por el covid, la genialidad de Neymar llevó al PSG a la final de la Liga de Campeones, aunque se quedaron a un paso del anhelado título al perder 1-0 contra el Bayern Múnich.

Al día de hoy, la repetición de estos altibajos provoca dudas sobre la capacidad de Neymar de ser el líder de rendimiento regular que necesita un equipo que el próximo verano puede sufrir un duro golpe si se confirma la marcha de Kylian Mbappé, que llega a final de contrato.

Con información de la AFP.