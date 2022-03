¿Cristiano Ronaldo quiere irse del Manchester United? Esto dijo el DT

Ralf Rangnick, director técnico del Manchester United, admitió que no sabe si Cristiano Ronaldo está contento o no en el equipo. Eso, mientras la estrella de Portugal se prepara para volver el sábado contra el Tottenham, una vez recuperado de su lesión. CR7 no pudo jugar en la derrota por 4-1 del United frente al Manchester City, debido a un problema en el flexor de la cadera.

Según varias informaciones, el jugador de 37 años voló a Portugal en lugar de quedarse en Manchester para apoyar a sus compañeros de equipo en el derbi, lo que renovó los rumores sobre su descontento en Old Trafford. En esta segunda etapa en el Manchester United, Ronaldo ha mostrado signos de frustración, después de no ser convocado o tras ser sustituido en varias ocasiones.

Preguntado el viernes si su estrella estaba descontenta, Rangnick dijo a los reporteros: “Pues bien, no lo sé, no le he preguntado si está contento en Manchester y en este club”.

Cristiano suspira en la goleada de Liverpool sobre Manchester United en octubre pasado - Foto: AP

Ronaldo es el máximo goleador del United esta temporada con 15 goles en todas las competiciones, pero solo ha marcado en una ocasión en los últimos diez partidos, mientras su equipo caía hasta la quinta posición en la Premier League. “Para mi es importante que esté de nuevo en forma y volvió a entrenar el jueves. Veremos con qué formación y plantilla jugaremos mañana”, añadió el entrenador.

Rangnick rechazó aclarar si Ronaldo fue a Portugal, diciendo: “No tiene sentido mirar atrás a lo que pasó en los últimos seis o siete días, para mí lo importante es lo que pasa hoy y mañana. Para mí no tiene sentido volver a pasar por eso de nuevo”, concluyó al respecto.

En el pasado mercado de verano, el portugués decidió declinar una oferta del Manchester City para volver a Old Trafford, el lugar en el que vio sus primeros destellos como una superestrella mundial. A diferencia de ese primer periodo con Alex Ferguson a la cabeza, Cristiano ha tenido que sufrir varias caídas dolorosas, como aquel 5-0 de local a manos del Liverpool en octubre del año pasado. Es por eso que la prensa en Inglaterra especula con una posible salida a final de temporada para buscar un equipo que le permita ganar sus últimos títulos antes de pensar en el retiro.

Obligados a responder

Luego de ser superado por el Arsenal en la carrera por los puestos de Champions el fin de semana pasado, al Manchester United no le queda más opción, si no quiere descolgarse, que vencer al Tottenham, otro de sus rivales, el sábado a las 12:30 p. m. (hora de Colombia), durante la 29ª jornada de la Premier League.

Los Spurs están solo dos unidades por detrás de los Red Devils, pero han jugado dos partidos menos, y también podrían superarlos en la tabla en caso de ganar en Old Trafford. Se trata de un partido de alto riesgo para Ralf Rangnick y sus hombres, que disputarán el martes la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, en otra cita crucial. El Arsenal por su parte, recibirá al Leicester el domingo a las 11:30 a. m.

Abrirá la jornada el Liverpool en su desplazamiento a casa del Brighton, equipo en caída libre que acumula cuatro derrotas consecutivas. Los Reds tienen la esperanza de volver a presionar al Manchester City, que cierra la jornada el lunes con una visita al Crystal Palace.

El Chelsea, cómodamente instalado en la tercera posición, recibe el domingo al Newcastle (14º), invicto en campeonato desde hace nueve jornadas (seis victorias y tres empates).

Partidos de la 29ª jornada de Premier League

Sábado 12 de marzo

(7:30 a. m.) Brighton - Liverpool

(10:00 a. m.) Brentford - Burnley

(12:30 p. m.) Manchester United - Tottenham

Domingo 13 de marzo

(9:00 a. m.) West Ham - Aston Villa

(9:00 a. m.) Chelsea - Newcastle

(9:00 a. m.) Leeds United - Norwich City

(9:00 a. m.) Everton - Wolverhampton

(9:00 a. m.) Southampton - Watford

(11:30 a. m.) Arsenal - Leicester

Lunes 14 de marzo

(3:00 p..m.) Crystal Palace - Manchester City.

*Con información de la AFP.