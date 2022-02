¿Anuncia su retiro? Este es el tiempo que según Cristiano Ronaldo le queda como futbolista profesional

Cristiano Ronaldo, actual jugador del Manchester United, reconoció este viernes que no le faltan “muchos años para dejar de jugar” al fútbol profesional, aunque espera “seguir ganando cosas en los próximos cuatro o cinco años”, al mismo tiempo dice que está “feliz” por haber “dejado huella” en todos los clubes en los que ha jugado.

“Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir ‘donde he pasado, dejé mi marca’. Y eso a mí me deja feliz”, expresó el delantero portugués en una entrevista a Dazn.

En esta conversación, Ronaldo analizó su trayectoria, su presente y su futuro, abordando incluso su posible retirada. “Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas”, admitió el siete de los diablos rojos, orgulloso de su trayectoria.

Con su traspaso al Manchester United, Cristiano volvió a revolucionar el último mercado veraniego de fichajes. Un regreso muy esperado al club con el que creció en el fútbol europeo. “Yo creo que no defraudé las expectativas, porque la gente a lo mejor estaba esperando un Cristiano diferente, y no. Fue al revés: llegué, llegué bien, marcando goles, principalmente en la Champions, donde marqué en todos los partido”, señaló Cristiano Ronaldo sobre los aficionados y la expectación que generó su vuelta.

“Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes ocho, 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel”, explicó Ronaldo, a sus 37 años, sobre la madurez alcanzada durante los últimos años.

Finalmente, preguntado por cómo leyendas del fútbol mundial como Maradona, Cruyff o Pelé dejaron el fútbol con su edad o incluso más jóvenes, el portugués destacó que “en los tiempos pasados no tenían tantos partidos como hoy en día”. “Estoy casi seguro que ninguno de esos jugadores jugó más de 1.000 partidos y yo ya pasé de esa cifra, que es muy alta”, finalizó.

Empate en Champions

El Atlético de Madrid y el Ajax de Ámsterdam fueron ganando este miércoles durante gran parte de sus duelos de ida de los octavos de final de la Champions League pero terminaron empatando, respectivamente ante Manchester United (1-1) y Benfica (2-2), con lo cual sus eliminatorias quedan muy abiertas.

Sin el mayor valor de los tantos como visitante en caso de igualdad, los pronósticos son especialmente complicados y todo se decidirá el 15 de marzo en el estadio Old Trafford de Manchester y en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

El Atlético abrió el marcador con un gol de cabeza del portugués Joao Félix (7), pero el sueco Anthony Elanga igualó cerca del final (80), con lo que el pase a cuartos se decidirá en tres semanas.

Cristiano Ronaldo no pudo anotar para el United en este partido en la capital española.

*Con información de Europa Press y AFP.