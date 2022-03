En Francia tildan a Neymar de “borracho” y lo acusan de no entrenar

Los equipos importantes de las diferentes ligas en Europa tienen un mismo objetivo, ser campeones de la Champions League. Este es el caso del París Saint-Germain, equipo que cada campaña intenta reforzarse con los mejores jugadores para alcanzar la gloria europea por primera vez en su historia.

Pero como suele suceder, en esta temporada no logró ese objetivo y deberá esperar hasta la próxima. Después de quedar eliminado en octavos de final a manos del Real Madrid, el PSG atraviesa una de sus peores crisis al tener en su plantilla jugadores como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, pero el espacio para el trofeo de la Champions sigue vacío.

La situación es tan mala que los ultras del club parisino han solicitado la renuncia del presidente catarí Nasser Al-Khelaïfi, quien no ha logrado con dinero lo que sí ha hecho el Real Madrid con jerarquía; clasificar y seguir siendo el favorito al título.

Pero las críticas no solo se concentran en las directivas de la institución, pues los hinchas también han dejado ver su malestar con algunos jugadores como la dupla suramericana que conforman Messi y Neymar, mismo que sí ganaron juntos la Champions League cuando vestían la camiseta del Barcelona.

En el juego del pasado 13 de marzo ante Bordeaux, ambos fueron chiflados por los asistentes al Parque de los Príncipes, quienes aplaudieron a Mbappé a su ingreso al campo de juego.

Kylian Mbappé, único jugador aplaudido por el Parque de los Príncipes en el anuncio por megafonía del once.

Pero el malestar no termina ahí, dado que en las últimas horas un periodista francés aseguró que a los hinchas del PSG ya no les importa el 10 brasileño y hasta prefieren que se marche. “A la afición del PSG le importan una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso”, expresó Daniel Riolo en el programa After Foot de RMC Sport.

“Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club”, sentenció sobre la propuesta de una posible salida del astro internacional con la selección de Brasil.

Además, aprovechando su intervención, Riolo aseguró que “Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho”. Estas declaraciones le han dado la vuelta al mundo porque pone en entredicho el profesionalismo del exjugador del Barcelona, algo que ya ha sido criticado en el pasado por sus fiestas y polémicas ausencias para ir a los carnavales de su país.

“Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, agregó.

Después de criticar fuertemente a Ney, se despachó contra el París Saint-Germain al decir que “ya no es un club”. “No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra”, añadió.

Aunque el PSG derrotó 3-0 al Bordeaux tras quedar eliminado de la Champions, el domingo sufrió una nueva decepción al caer derrotado tres goles a cero en su visita al Mónaco por la fecha 29 de la liga francesa.