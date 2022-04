Carlos Antonio Vélez se desahogó y defendió a James por su silencio tras muerte de Rincón

El fútbol colombiano todavía se encuentra de luto por el trágico fallecimiento de Freddy Rincón, quien sufrió un aparatoso accidente el pasado 11 de abril en el barrio San Feranando de Cali, ubicado en el sur de esa ciudad.

Tras esta lamentable noticia, los mensajes de despedida para el popular Coloso de Buenaventura se han multiplicado en las distintas redes sociales durante los últimos días. Además, varios de los actuales jugadores de la Selección Colombia le dedicaron unas emotivas palabras.

Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Falcao García, Yerry Mina, Wílmar Barrios, Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado fueron algunos de los futbolistas del combinado nacional que se pronunciaron con respecto a la muerte de Rincón.

“¡Sin palabras! Descansa en Paz, Freddy Rincón. Mi pésame a todos sus familiares y amigos. Mi oración por ustedes en este duro momento”, escribió el ‘Tigre’ Falcao en su cuenta personal de Twitter.

James Rodríguez, entre tanto, es uno de los pocos integrantes de la actual plantilla de la Tricolor que no se ha referido, hasta el momento, sobre el deceso del vallecaucano, que tenía 55 años de edad.

Pese a que lo ha criticado fuertemente en repetidas ocasiones, el periodista Carlos Antonio Vélez sorprendió a todos sus seguidores este lunes -18 de abril- y salió en defensa del mediocampista del Al-Rayyan por no haberle mandado un mensaje a Rincón. Asimismo, pidió que lo dejen en paz.

“Está en todo su derecho. Puede verse feo, pero está en su derecho y eso no lo podemos vulnerar. Así como hubo gente que se sintió y le dolió, hubo otra a la que no le dolió y no pasa nada. No es mejor ni peor ser humano”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Cualquiera tiene derecho a obrar como quiera. Que no es de buen recibo, eso es otra cosa. Yo si pido que dejen en paz a Freddy, que pueda descansar tranquilo porque creo que se lo merece. También pido que dejen en paz a James porque está en todo su derecho de manifestar sus sentimientos como quiera. No puede ser señalado”.

El comentarista, de igual manera, no desaprovechó el momento para lanzarle algunas pullas al volante cucuteño, puesto que insiste en que es actualmente un jugador sobrevalorado.

“A James lo acostumbraron a elogios, algunos de ellos no merecidos. Lo subieron a un podio donde no podía estar. Lo grave es que todo ese incienso él lo recibió, se lo creyó y se volvió intocable. No se le puede señalar ni se le puede juzgar porque es casi que una traición a la patria”, concluyó.

Cabe recordar que el popular Coloso de Buenaventura criticó en varias oportunidades al jugador del Al-Rayyan. Incluso, en una entrevista con SEMANA culpó a los periodistas por “endiosar” a este tipo de futbolistas.

“A James no lo conozco en persona. Nunca hemos cruzado una palabra, pero él perdió rumbo de esta profesión. En las condiciones que está, yo no lo llamaría. Es un jugador que camina la cancha y no está a la altura de una de las eliminatorias más difíciles del mundo”, señaló en aquel momento.