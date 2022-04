James sigue sin pronunciarse sobre muerte de Freddy Rincón; no ha subido nada en redes

El fútbol colombiano se encuentra de luto por el trágico fallecimiento de Freddy Rincón, esto después de haber sufrido un aparatoso accidente en Cali contra un alimentador del MIO el pasado lunes 11 de abril.

“Informamos que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, precisó la Clínica Imbanaco.

Tras este anuncio, los mensajes de despedida para el popular ‘Coloso de Buenaventura’ se han multiplicado en las distintas redes sociales. Asimismo, varios de los actuales jugadores de la Selección Colombia le han dedicado unas emotivas palabras, principalmente en Instagram.

Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Falcao García, Yerry Mina, Wílmar Barrios, Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado fueron algunos de los futbolistas del combinado nacional que se pronunciaron con respecto a la muerte de Rincón.

“¡Sin palabras! Descansa en Paz, Freddy Rincón. Mi pésame a todos sus familiares y amigos. Mi oración por ustedes en este duro momento”, escribió el ‘Tigre’ Falcao en su cuenta personal de Twitter.

Rafael Santos Borré, de igual manera, le dedicó al exvolante del Real Madrid la anotación que marcó ante el Barcelona en el estadio Camp Nou, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Uefa Europa League.

Aunque fue uno de los jugadores más importantes en la historia del FPC y la Tricolor, James Rodríguez es uno de los pocos integrantes de la actual plantilla de la Selección que no se ha referido, hasta el momento, al deceso del vallecaucano, que tenía 55 años de edad.

Cabe recordar que el ‘Coloso de Buenaventura’ criticó en varias oportunidades al jugador del Al-Rayyan. Incluso, en una entrevista con SEMANA culpó a los periodistas por “endiosar” a jugadores como James.

“A James no lo conozco en persona. Nunca hemos cruzado una palabra, pero él perdió rumbo de esta profesión. En las condiciones que está. yo no lo llamaría. Es un jugador que camina la cancha y no está a la altura de una de las eliminatorias más difíciles”, señaló en aquel momento.

Javier Hernández Bonnet, reconocido periodista deportivo de Caracol Televisión, se despachó en contra de algunos de los jugadores de la Selección Colombia antes de que se confirmara la muerte de Freddy Rincón, ya que no le habían dedicado ni un solo mensaje.

“¿Hay algún trino de los jugadores de la Selección Colombia orando, deseando la recuperación y que se salve Freddy Rincón?”, manifestó inicialmente el comentarista en Blu Radio.

Luego, agregó: “¿Siguen manejando el rencor de las críticas que Rincón les hizo durante la Eliminatoria? Ni un ‘Dios te acompañe’ de los jugadores actuales. Lamentable, se está llegando a un estado de mezquindad tenaz”.

Rincón, que siempre se caracterizó por ser una persona frentera y transparente, apareció por última vez en público el pasado 8 de abril en Lo mejor de la fecha (programa de Win Sports), donde era panelista desde el año 2021.

En aquella oportunidad, el exvolante del combinado nacional analizó la victoria de Atlético Nacional sobre el América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay. Además, recordó cómo se vivían ese tipo de partidos en la época en la que era futbolista activo.