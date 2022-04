Video | Así fue la última aparición de Freddy Rincón en público; recordó graciosa anécdota

Este miércoles en la noche, el fútbol colombiano recibió una de las más duras noticias de los últimos años debido a que se confirmó el fallecimiento de Freddy Ricón en el Clínica Imbanaco de Cali, tras sufrir un aparatoso accidente el pasado lunes 11 de abril.

“La Clínica Imbanaco en presencia de sus familiares y con su plena autorización se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, precisó el centro médico.

Rincón, que siempre se caracterizó por ser una persona frentera y transparente, apareció por última vez en público el pasado 8 de abril en Lo mejor de la fecha (programa de Win Sports), donde era panelista desde el 2021.

En aquella oportunidad, el exvolante de la Selección Colombia analizó la victoria de Atlético Nacional sobre el América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay. Asimismo, recordó cómo se vivían ese tipo de partidos en la época en la que era futbolista activo.

El vallecaucano, de igual manera, aprovechó el espacio televisivo para destacar algunas de sus condiciones físicas de cuando era jugador profesional, puesto que aseguró que podría destacarse en el balompié moderno.

‘’Nacional vs América han sido siempre clásicos difíciles y he sido privilegiado de estar en ellos. Recuerdo la vez que Edison Umaña me dejó en el banco porque me expulsaron en un partido anterior. Imagínense cómo estaba yo”, manifestó entre risas en aquel momento.

Luego, agregó en el programa: “Muchos de los futbolistas de nuestra época podrían jugar tranquilamente en la actualidad. En ese momento yo corría, por ejemplo, entre 10 y 11 kilómetros por partido”.

Freddy Rincón representó a la Selección Colombia en los Mundiales de Italia (1990), Estados Unidos (1994) y Francia (1998), siendo junto Carlos el Pibe Valderrama y Faryd Mondragón los únicos jugadores en disputar tres citas orbitales con la Tricolar.

Pese a que su posición natural era mediocampista mixto, el popular Coloso de Buenaventura convirtió cerca de 170 anotaciones oficiales en su carrera profesional. Además, jugó en ocho equipos: Independiente Santa Fe, América de Cali, Real Madrid, Nápoles, Cruzeiro, Palmeiras, Santos y Corinthians, con este último conquistó el Mundial de Clubes en la temporada 2000.

¿Qué se sabe del accidente?

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital vallecaucana, entregó este miércoles varios detalles sobre este lamentable incidente y aseguró que todavía no hay certeza de quién iba conduciendo la camioneta en la que se movilizaba el exjugador.

El mandatario local enfatizó que a Rincón no se le pudo realizar la respectiva prueba de alcoholemia debido a que su estado era crítico. Igualmente, señaló que el vehículo en el que se encontraba se pasó el semáforo en rojo.

“La camioneta no respeta la luz roja del semáforo. Al intentar pasar por la calle Quinta es impactada por el alimentador del Mío. En la camioneta se movilizaban cuatro personas. Se logró establecer que estaban Freddy Rincón, María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés”, concluyó.