Familia del conductor involucrado en accidente de Freddy Ricón teme por su seguridad

Freddy Rincón, exjugador de la Selección Colombia, sufrió el pasado lunes en la madrugada un aparatoso accidente de tránsito después de estrellarse contra un alimentador del MIO en Cali, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a la Clínica Imbanaco de esa ciudad.

De acuerdo con los diferentes reportes de las autoridades, el incidente se presentó exactamente en la calle quinta con carrera 34 y dejó al menos cinco personas heridas, incluido el conductor del vehículo de servicio público.

Jorge Eduardo Muñoz, como fue identificado el trabajador de la empresa Metrocali, fue remitido a la Clínica ValleSalud debido a que sufrió un trauma craneoencefálico y se fracturó la parte superior derecha de la tibia de su pierna izquierda.

Tras este lamentable hecho, el conductor reveló algunos detalles con respecto al momento en el que se presentó el accidente de tránsito. Asimismo, puntualizó que se encuentra bien de salud.

“Iba a comenzar la ruta A75. El semáforo estaba en verde cuando arranqué. Después del accidente, llegó una ambulancia que iba pasando porque no se demoró ni un minuto”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Estoy bien gracias a Dios. Adolorido, pero bien. Toca esperar que me desinflame la pierna para que me puedan hacer una cirugía. La atención ha sido muy buena. Cuando estaba en la clínica me di cuenta que el accidente había sido con el señor Freddy Ricón”.

Pese a que se encuentra bien, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler manifestó este miércoles que los familiares de Muñoz están preocupados por su seguridad, ya que no saben cómo puede reaccionar la gente ante esta situación.

“Nosotros hemos querido darles tranquilidad. Estamos acompañándolos porque él estaba buscando el pan para su casa, sus hijos y no violó ninguna norma. No fue nada ilegal lo que hizo”, precisó el funcionario en Noticias Caracol.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital vallecaucana, también entregó varios detalles sobre este lamentable incidente y aseguró que todavía no hay certeza de quién iba conduciendo la camioneta en la que se movilizaba el exjugador.

El mandatario local enfatizó que a Rincón no se le pudo realizar la respectiva prueba de alcoholemia debido a que su estado era crítico. Asimismo, señaló que el vehículo en el que se encontraba se pasó el semáforo en rojo.

“La camioneta no respeta la luz roja del semáforo. Al intentar pasar por la calle Quinta es impactada por el alimentador del Mío. Lo verdaderamente importante es que Freddy pueda salir bien de esta circunstancia y logre recuperarse”, añadió.

Mediante un comunicado de prensa, la Clínica de Imbanaco entregó un nuevo reporte sobre el estado de salud de Freddy Rincón y explicó que este todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, donde está siendo monitoreado.

“La condición de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable. Tal como lo manifestamos desde el primer momento, su condición es extrema”, concluyó.