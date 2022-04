Habló el conductor del bus involucrado en accidente de Freddy Rincón | ¿Qué dijo?

El choque, ocurrido el pasado lunes 11 de abril hacia las 4:00 de la madrugada sobre la calle 5 con carrera 34, en Cali, entre un bus alimentador del MIO y una camioneta particular, ha impactado a los colombianos y al mundo, ya que Freddy Rincón, exfutbolista bonaverense, quien iba a bordo de la camioneta, se está debatiendo entre la vida y la muerte.

Pero no solo él resultó lesionado, sino también dos mujeres que iban en su vehículo, María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, quienes fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios, al igual que el conductor del MIO, identificado por las autoridades como Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años, quien ingresó a la Clínica ValleSalud con un trauma craneoencefálico y un impacto en la rodilla izquierda que le ocasionó una fractura en la parte superior derecha de la tibia.

Jorge Eduardo Muñoz, quien está consciente y estable, le dio detalles a Tropicana Cali sobre el momento del accidente de tránsito; además, contó que se encuentra bien de salud. “Estoy bien gracias a Dios, adolorido, pero bien. Toca esperar que me desinflame para que me puedan hacer una cirugía”, contó.

También le dijo al medio de comunicación caleño que el día del accidente estaba empezando sus labores del día. “Iba a iniciar ruta en la A75. Cuando arranqué, el semáforo estaba en verde. Luego del accidente, llegó una ambulancia, como que iba pasando porque no se demoró ni un minuto. La atención ha sido muy buena. Cuando estaba en la clínica me di cuenta que el accidente había sido con el señor Freddy”, dijo Jorge, quien lleva laborando con el Masivo Integrado de Occidente, MIO, hace siete meses.

El conductor, además, reveló que se encontraba haciendo un curso para ingresar a la Policía, pero este sueño se le habría truncado, ya que se fracturó la tibia y el peroné, por lo que no podría ejercer esta profesión. “El impacto con el vehículo me ocasionó la lesión. Los exámenes médicos para entrar a la Policía son muy rigurosos y no voy a quedar igual”, comentó Jorge, quien ha estado acompañado en esta difícil situación de su esposa y su pequeña hija de 6 años de edad.

El carro sí era de Freddy Rincón, pero quien manejaba es su hermano, confirman familiares

El accidente de tránsito en el que se vio envuelto Freddy Rincón y que provocó un cuadro de salud complejo para el exfutbolista, ha suscitado un sinnúmero de hipótesis sobre quien manejaba la camioneta Ford, de placas UGR-410, y a quién pertenece este vehículo.

Inicialmente, las autoridades señalaron que quien iba al volante era Rincón, luego se retractaron y, posteriormente, retomaron la versión inicial, hasta el punto que el mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió al tema.

“En la camioneta se movilizaban tres o cuatro personas. Es motivo de investigación, pero se logra establecer que estaban Freddy Rincón, de 55 años; María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años. Se desconoce información del cuarto sujeto”, afirmó Ospina.

Además, el mandatario reveló que la camioneta tiene el Soat vencido, registra multas por infracciones de tránsito en Cali, y pertenece a Tomás Humberto Díaz Valencia. Sobre este último nombre, Rafael Rincón Valencia, hermano mayor de Freddy, confirmó que el hombre es uno de sus familiares.

“Tomás Humberto Díaz es mi hermano por parte de mamá. También es hermano de Freddy. Ellos estaban juntos ese día, pero el que venía manejando es Tomás, según lo que nos han dicho”, le dijo Rafael a la cadena radial Blu Radio.

Además, aclaró que la camioneta, pese al registro oficial, es propiedad de Freddy. También señaló que Tomás Humberto Díaz es jubilado del magisterio y egresado de la Universidad del Cauca.