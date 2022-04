“Te amo”: Aristizábal compartió audios de conversaciones con Freddy Rincón

Colombia sigue procesando la muerte de Freddy Rincón, quien desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de abril estuvo en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Cali, Valle del Cauca. Sin duda, la partida de ‘El Coloso’ causó una gran tristeza en el país, pero ese sentimiento es más grande en esas personas que siempre estuvieron junto a él.

Una de esas personas es Víctor Hugo Aristizábal, quien forjó una gran amistad con Rincón cuando eran futbolistas y con quien siempre mostró tener una gran relación. “Esto es una cosa muy difícil porque nosotros no éramos amigos, nosotros éramos una familia. Somos una familia. Toda esa generación del noventa. No veíamos la hora de concentrarnos en la Selección para vernos, para hablar, para entrenar, para competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para pelear, para alegar, para todo lo que pasa en una familia”, contó en el programa ESPN F 360.

¡Amor Eterno!



Víctor #Aristizábal: "Nosotros no eramos amigos, nosotros somos una familia" El goleador no ocultó la tristeza tras la desaparición de Freddy #Rincón. Intégrate a la conversación con el #ESPNF360Colombia. pic.twitter.com/eL3OrABnrs — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 15, 2022

Además, el exdelantero de Atlético Nacional contó que escucha algunos audios que acostumbraba a mandarse con su amigo, ese mismo que les ha dejado un dolor muy fuerte con su muerte. “Pasa esto de un momento a otro, esto es muy duro. Yo todavía no me la creo, no me la creo. Me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones todo el tiempo, las escucho todo el tiempo”, confesó.

“La felicidad que nos daba hablar, mandarnos mensajes, insultarnos, decirnos que nos amábamos. Ese tipo era un gran ser humano”, agregó.

Eso que contó en el programa de ESPN Colombia quedó evidenciado en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió uno de esos audios de WhatsApp con una foto de ambos. Se puede escuchar cómo se expresaban de manera única el cariño que se tenían, siempre con risas y groserías de esas que los amigos se dicen con amor, palabra que los representaba.

El audio tiene su propia historia, pues a Freddy Rincón se le olvidó que Aristizábal cumplió años y lo felicitó un día después. “Oye maricón, buenos días. Llegué anoche, estaba en Ecuador, me vengo a dar cuenta que cumpliste años ayer”, le dijo ‘El Coloso’ a ‘Aristigol’.

“De todos modos discúlpame, que cumplas muchos más, que Dios te bendiga, tú sabes que te quiero mucho y que todas tus cosas que salgan muy bien”, comentó.

En su respuesta, Aristizábal le recordó que él mismo lo había invitado a su celebración: “Eusebio, Eusebio, Eusebio... maricón, ¿no te mandé la invitación? ¿No viste el video que te mandé la invitación? Yo dije: ‘eh dónde estará este maricón que está tan perdido’. Pero bueno, usted igual siempre me tiene presente, usted sabe que yo también lo amo a usted”.

En reiteradas ocasiones se decían lo mucho que se querían, por eso una de las frases que más emoción y nostalgia causa es en la que ‘Aristi’ le dice: “Te amo con toda mi alma Eusebio”.

Entre risas, Freddy le respondió: “Te dormiste a las 12 de la noche y ya estás trasnochado”. Además, le explicó que se había quedado dormido y por eso no le envió el mensaje de cumpleaños antes.

En otras de sus publicaciones en la red social, Víctor Hugo Aristizábal ha mostrado el dolor que le causó la muerte de su amigo y siempre tiene un “te amo” para él.