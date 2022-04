Video | Víctor Hugo Aristizábal lloró en TV al recordar a Freddy Rincón

El país futbolero sigue consternado por la inesperada muerte de uno de los máximos ídolos del balompié colombiano como lo fue Freddy Eusebio Rincón, luego de un accidente de tránsito en la madrugada del pasado lunes en la ciudad de Cali, cuando la camioneta en que se transportaba chocó fuertemente contra un bus alimentador del MIO.

Y aunque los colombianos en general han sentido la triste noticia del jugador que puso a gritar a todo un país el gol a Alemania en el mundial de Italia 1990, sin duda alguna la generación de futbolistas de la Selección de esa década han sentido más directamente el fallecimiento de Rincón.

Esta generación dorada dejó grandes nombres para la historia del fútbol colombiano como lo fueron René Higuita, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Carlos “El Pibe” Valderrama, Iván René Valenciano, Víctor Hugo Aristizábal y por supuesto el gran Freddy Eusebio Rincón. Un equipo que aparte de ir a tres mundiales consecutivos, se convirtió en una familia, lo cual quedó demostrado esta semana luego de la lamentable noticia del exjugador de América de Cali.

Este viernes se han presentado diferentes homenajes en Buenaventura y en la ciudad de Cali, por lo que el canal deportivo ESPN ha estrado acompañando a los familiares y amigos de la leyenda del fútbol colombiano. Justamente en ese canal trabajan varios exfutbolistas que compartieron selección con Rincón y que se han mostrado muy afectados en medio de las transmisiones en vivo, uno de ellos fue Víctor Hugo Aristizábal.

El exdelantero e ídolo de Atlético Nacional estuvo varias veces como compañero de Freddy en las convocatorias de la Selección en la década de los 90 y en los primeros años de los 2000 por lo que, aparte de ser compañeros y colegas, formaron una gran relación de amistad.

“Esto es una cosa muy difícil porque nosotros no éramos amigos, nosotros éramos una familia. Somos una familia. Toda esa generación del 90. No veíamos la hora de concentrarnos en la Selección para vernos, para hablar, para entrenar, para competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para pelear, para alegar, para todo, lo que pasa en una familia”, contó en el programa ESPN F 360.

Aristizábal, evidentemente emocionado y afectado, transmitió en vivo en el programa deportivo desde su casa, donde se sinceró con sus compañeros de programa y mostró el gran apreció que tenía por el Coloso de Buenaventura, con el que se compartía mensajes por WhatsApp constantemente. Por lo que Aristi no ha parado de volver a escuchar los audios que le enviaba Freddy, según contó en el programa mientras se le quebraba la voz y lloraba.

“Pasa esto de un momento a otro. Uf. Esto es muy duro. Yo todavía no me la creo, no me la creo. Me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones todo el tiempo, las escucho todo el tiempo. La felicidad que nos daba hablar, mandarnos mensajes, insultarnos, decirnos que nos amábamos. Ese tipo era un gran ser humano”. Concluyó el exdelantero.

Además, Víctor Hugo Aristizábal lamentó profundamente que deban suceder estas cosas para que se rindan homenajes a las personas que marcaron la historia del fútbol colombiano. “Lo que más me duele es pensar que Freddy se fue sin saber lo grande que era”, dijo entre lágrimas el antioqueño.

A Freddy Rincón se le rendirán homenajes los días sábado y domingo en la ciudad de Cali, donde tendrán su cuerpo en el estadio Pascual Guerrero el día sábado y posteriormente se esperan varios homenajes el domingo cuando su equipo, el América, reciba al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano por la fecha 16 de la Liga Betplay.