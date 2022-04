¿Al fin quién manejaba el carro en el que viajaba Freddy Rincón el día del fatal accidente?

Un trágico accidente le arrebató la vida a Freddy Rincón, el famoso exfutbolista colombiano recordado por su hazañas con el balón en los clubes del país y en el exterior. La muerte de ‘El Coloso’ de Buenaventura, como era conocido de cariño, fue anunciada por la Clínica Imbanaco el miércoles 13 de abril en la noche.

Los golpes y heridas que sufrió el pasado lunes 11 de abril, cuando la camioneta en la que se transportaba chocó con un autobús del sistema de transporte de Cali, llamado Masivo Integrado de Occidente (MIO), lo habían dejado en un estado de salud crítico que no pudo superar.

Y hay interrogantes: todavía no parece estar claro quién iba conduciendo esa fatídica madrugada de lunes cuando ocurrieron los hechos. Desde que se conoció la noticia del accidente las autoridades y los familiares de Freddy Rincón han mencionado este asunto, pero la incógnita no se resuelve, sigue manteniendo en vilo a los allegados del exjugador y a sus seguidores, así como levanta cada vez más suspicias.

Inicialmente, las autoridades señalaron que quien iba al volante era Rincón, luego se retractaron, posteriormente retomaron la versión inicial, hasta el punto que el mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió al tema.

“En la camioneta se movilizaban tres o cuatro personas. Es motivo de investigación, pero se logra establecer que estaban Freddy Rincón, de 55 años; María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años. Se desconoce información del cuarto sujeto”, afirmó Ospina.

En una entrevista con medios locales, Sebastián Rincón, uno de los hijos de Freddy Rincón, exige que se esclarezca la verdad de los hechos y se judicialice a los responsables del accidente. Asimismo, recalcó que su padre no era quien conducía la camioneta Ford Modelo 2015 (placas UGR 410) en el momento del accidente.

Al conductor, que hoy sigue en el misterio, Rincón le pide que se entregue y sea sincero sobre lo que sucedió ese día.

“Esperemos que Dios haga justicia, que la Fiscalía haga su trabajo, lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Eso me deja muy tranquilo, porque ante las falsas acusaciones la verdad saldrá a la luz”, agregó en su intervención.

⚽🇨🇴#FreddyRincón | Sebastián Rincón, hijo del exfutbolista Freddy Rincón, le pide al conductor del vehículo que 'se sincere' para esclarecer lo sucedido en el accidente en el que falleció su padre. #FreddyEterno. pic.twitter.com/6kXvHVWl1D — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) April 14, 2022

Al principio, las autoridades no descartaban la posibilidad de que Freddy Rincón fuera quien conducía el vehículo; sin embargo, conforme se conocían los partes médicos y dada la magnitud de los daños que tuvo Freddy, se puso sobre la mesa la posibilidad de que él fuera como pasajero en el auto.

Asimismo, en las redes sociales, los usuarios compartían videos y sus propias versiones de lo que habría sucedido en la madrugada del lunes; algunos de ellos afirmaban que a Freddy Rincón lo habían sacado por el costado derecho del vehículo y que él no iba manejando.

En entrevista con La FM, el pasado lunes 12 de abril, el subsecretario de Movilidad de Cali Edwing Candelo aseguró que los hechos serían materia de investigación de las autoridades y que se había hecho la reconstrucción de los hechos para contrastar ambas posibilidades.

“Tenemos varias versiones. Hicimos una entrevista a una de las damas. Ella nos expresa que, al parecer, en su versión, el que iba al volante era Freddy. Sin embargo, lo que hemos recopilado con personas que estaban en el sector es que él fue descendido del vehículo por el costado derecho del mismo”, aseguró en la cadena radial.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, se pronunció diciendo que las autoridades estaban en la búsqueda de una de las personas. “No lo conocemos (al conductor), no podríamos dar una información veraz al respecto. Lo que sí sé es que en la medida en que tengamos información, la iremos brindando a la comunidad. En este momento de redes, siempre saldrán nuevas evidencias e información”, dijo Ospina.

En sus declaraciones más recientes, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que todo el material probatorio recogido, desde fotografías y videos, pasando por pruebas de alcoholemia, hasta el informe policial, se le entregó a la Fiscalía General de Nación, ya que será este el organismo encargado de continuar las investigaciones.

Una hipótesis sobre la que eventualmente se pensó tendría que ahondar el cuerpo investigativo es la de la presunta responsabilidad de Tomás Humberto Díaz, medio hermano de Freddy Rincón y a nombre de quien aparece registrada la camioneta.

“Tomás Humberto Díaz es mi hermano por parte de mamá. También es hermano de Freddy. Ellos estaban juntos ese día, pero el que venía manejando es Tomás, según lo que nos han dicho”, le dijo Rafael Díaz, hermano del exfubolista Freddy Rincón, a la cadena radial Blu Radio. Además, aclaró que la camioneta, pese al registro oficial, es propiedad de Freddy.

Rafael Rincón Valencia, hermano del exfutbolista Freddy Rincón. - Foto: Pantallazo de video

Por su parte, Tomás Humberto Díaz también se mencionó sobre los hechos, que son materia de investigación actualmente, indicando que él no era el conductor del vehículo esa noche. Inclusive, afirmó en el periódico El País de Cali: “Yo nunca estuve con Freddy el día del accidente. No estuve en la noche o en la madrugada que sucedieron los hechos. Andan diciendo por todos lados que yo andaba con él y no es así, eso es fácil de probarlo”.

Al enigma se suma que en algunos videos que circulan en redes sociales se observa a dos personas, sin identificar, bajarse del vehículo después del accidente y abandonar el lugar.

La grabación, divulgada por varios medios de comunicación y en Twitter, muestra la velocidad a la que iban los dos vehículos –el MIO y la camioneta en la que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón– y muestra un detalle: tras este accidente ocurrido en la calle 5 con carrera 34 al sur de Cali, dos hombres abandonan el vehículo y abordan un taxi.

Ante esto, la Secretaría de Movilidad detalló que es una de las versiones que está circulando, pero es el CTI el que asume dicha investigación para establecer hecho a partir de las huellas que encuentren en el volante.

La incógnita sigue viva.